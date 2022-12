12 dic 2022 11:02

ELLY A PEZZI – MA LA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN CHE, OSPITE DI FABIO FAZIO DICE CHE SE UNO PERDE NON PUÒ FARE SCISSIONI, È LA STESSA CHE NEL 2015 USCÌ DAL PARTITO PERCHÉ PER LEI IL PD NON ESISTEVA PIÙ? PERCHE’ "FABIOLO" NON GLIELO HA RICORDATO? ELLY HA APERTO SUL CAMBIO DEL NOME: “LA DISCUSSIONE DEL NOME LA FAREMO CON LE ISCRITTE E GLI ISCRITTI MA NON SARÀ PA.DEL” (PECCATO, VISTO IL BOOM DEL NUOVO SPORT) – VIDEO