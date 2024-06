ELLY SCHLEIN CANTA I KISSED A GIRL AL ROMA PRIDE 2024

Un sindaco, la segretaria Pd. È stato un #RomaPride incredibile, sempre più incredibile, con una classe politica finalmente insieme a noi. Realmente, concretamente, sinceramente. E lo aspettavo da 25 anni.#Elly cambiamo sto Paese, #Gualtieri ribaltiamo sta città? pic.twitter.com/2LF1bnHaNk — ApocaFede (@DrApocalypse) June 15, 2024

Estratto dell’articolo di Flavia Amabile e Filippo Femia per “La Stampa”

elly schlein si scatena al roma pride 6

[…] Un milione di persone hanno sfilato nella capitale, madrina della manifestazione è la cantante Annalisa che confessa di essere «emozionata» perché «c'è innanzitutto l'importanza del messaggio oltre alla mia attività». Ma accanto a lei sul carro fino alla fine della manifestazione balla e canta la segretaria del Pd Elly Schlein. Una scelta precisa quella della leader del Partito Democratico, che al Pride da sempre tiene molto ma che quest'anno ha deciso di affrontare da protagonista.

E da protagonista è stata accolta dai manifestanti, ha stretto mani, firmato autografi, scattato selfie, mandato cuoricini a chi la salutava da lontano e mimato con le mani il numero 24, il risultato elettorale, a chi le faceva i complimenti per le europee.

elly schlein canta storie brevi con annalisa

Alla presidente Giorgia Meloni manda a dire di aver «perso l'ennesima occasione a questo G7 dove magicamente sono sparite alcune parole: aborto, identità di genere, orientamento sessuale. Possono cancellare qualche parola ma non possono cancellare i nostri corpi e la nostra lotta per la libertà e l'eguaglianza di tutte le persone», avverte la leader del Pd promettendo che il suo partito lotterà per i matrimoni egualitari, per una legge contro l'odio e l'omobilesbotransfobia e per i diritti di tutti. Dopo un anno e mezzo del governo Meloni, l'Italia sui diritti Lgbtqia+ è in più in basso dell'Ungheria. Noi continueremo a lottare: l'amore non si discrimina», conclude.

Molti gli esponenti del Pd presenti, da Marta Bonafoni a Alessandro Zan e Laura Boldrini, fino al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per alcune centinaia di metri con la fascia arcobaleno invece della fascia tricolore. […]

[…] I carri sono 40 e la folla una marea che sembra non finire mai. Molti gli slogan contro papa Francesco e le sue parole sulla «frociaggine» in Vaticano. Alle parole del papa dedica un carro +Europa. «Lo abbiamo chiamato "Libera frociaggine in Libero Stato" per rimettere al centro la questione della laicità dello stato», dice il segretario Riccardo Magi.

Elly Schlein e Alessandro Zan sul carro del Roma #Pride pic.twitter.com/jNBSP4LIxJ — Repubblica (@repubblica) June 15, 2024

elly schlein si scatena al roma pride 4

Ci sono le bandiere palestinesi e cartelli «Free Palestine». Manca la comunità queer ebraica dopo che l'associazione Keshet Italia ha lanciato l'allarme di un possibile clima di odio antisemita. C'è chi tenta di fermare l'onda arcobaleno: Militia Christi imbratta le fioriere rainbow del comune di Roma in segno di protesta. […]

ELLY BALLA E FA IL COMIZIO MAIL PRIDE ESCLUDE GLI EBREI

Estratto dell’articolo di Edoardo Sirignano per “il Tempo”

Trasformare il Roma Pride in P-Pride. Dove la lettera «P» è sostituibile con l’iniziale di Palestina o Pd. I soliti compagni, infatti, provano a far passare quella che dovrebbe essere una sacrosanta rivendicazione per i diritti nell’ennesimo corteo pro Gaza o peggio ancora in un evento del Partito democratico. Il problema, però, è che il Circolo Mieli è solo una piccolissima parte di una piazza che è contraria a ogni discriminazione, ma che certamente non ha nulla a che vedere solo con le battaglie della Schlein.

#Pride, Elly Schlein balla sulle note di Apnea di Emma e di Mon Amour di Annalisa pic.twitter.com/oVYn0PwtAf — Local Team (@localteamit) June 15, 2024 1000 punti a Elly Schlein pic.twitter.com/w6aNFrkYaj — Pigrizia Moratti (@pigriziamoratti) June 15, 2024

elly schlein si scatena al roma pride 5

Alle oltre 500mila persone, che dalle 16,30 sono partite da Piazza della Repubblica verso il Circo Massimo, poco importa delle passerelle della solita Boldrini, che ogni anno attende i pomeriggi di giugno per rivendicare la propria esistenza politica.

[…] Non passa inosservata, invece, la mancanza delle bandiere arcobaleno con la Stella di David nella capitale. L’associazione Keshet Italia, presente da oltre un quinquennio alla kermesse, dopo il caso Bergamo e a seguito di una raccomandazione degli organizzatori preferisce restare a casa, considerando che, come spiegato su queste colonne, non veniva garantita sicurezza e incolumità. Un rischio concreto considerando i diversi cartelli non certamente accomodanti verso Israele.

Questo è il post che Elly Schlein ha messo sul suo Instagram oggi. Capite chi ho votato io sabato scorso? La fan numero 1 di Annalisa. Che multiverso meraviglioso, sinceramente. #Pride #RomaPride ?pic.twitter.com/BCnkfZFHbQ — Silvia ? (@sos_loyalty) June 15, 2024

elly schlein

Seppure i gay giudaici sono tra i primi oppositori del governo Netanyahu, diversi gli slogan come «meglio froci che sionisti». A parte le sempre più diffuse bandiere, compare addirittura uno striscione che inneggia alla «Resistenza Palestinese» […]

Tra i principali bersagli […] c’è […] l’attuale pontefice. C’è addirittura chi si traveste da Papa Francesco e richiamando le sua parole sulla «frociaggine» urla a gran voce come «la Madonna di Pompei non esclude nessuno». Ci sono ricostruzioni in cartone in cui Bergoglio indossa ghirlandine hawaiane o ha in bocca dei fiori. La Chiesa, stavolta, fa Lilli». I rappresentanti delle associazioni promotrici […] predicano una sola dottrina: «Meglio gay che con Meloni

Se tutti si aspettavano la sola e brava Annalisa come madrina dell’iniziativa, si sono dovuti subire l’ennesimo comizio di Schlein, che […] si è messa pure a ballare sulle note di «a far l’amore comincia tu». C’è chi, come il sindaco Gualtieri, ieri con la fascia Rainbow, avrebbe sussurrato: «Forse si riferisce a Conte». Non mancano, invece, i soliti dem, dal neo eletto deputato europeo Zan alla responsabile organizzativa Bonafoni.

ELLY SCHLEIN AL ROMA PRIDE

parata del roma pride 2024 21

Peccato che non hanno lo stesso ritmo della segretaria, che invece si scatena quando vengono trasmesse le ultime hit, con tanto di approvazione dello spin doctor Alivernini. Si rianima tutto, finanche il primo cittadino del Campidoglio, che dopo mesi riscopre la parola «lotta». […]

