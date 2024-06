ELLY SCATENATA! – LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD SALE SUL CARRO DEL ROMA PRIDE E BALLA SENZA FRENI SULLE NOTE DI “APNEA” DI EMMA E “MON AMOUR” DI ANNALISA, MADRINA DELLA MANIFESTAZIONE. LA SCHLEIN SI È POSIZIONATA STRATEGICAMENTE SOTTO LA BELLA E SCOSCIATA CANTANTE, DI FIANCO AL NEO EURODEPUTATO ALESSANDRO ZAN, E SI È LASCIATA ANDARE… - VIDEO STRACULT

Elly Schlein e Alessandro Zan sul carro del Roma #Pride pic.twitter.com/jNBSP4LIxJ — Repubblica (@repubblica) June 15, 2024 #Pride, Elly Schlein balla sulle note di Apnea di Emma e di Mon Amour di Annalisa pic.twitter.com/oVYn0PwtAf — Local Team (@localteamit) June 15, 2024

alessandro zan elly schlein roma pride 2024

Schlein, al G7 sparite parole su diritti,noi li difendiamo

(ANSA) - "Noi continueremo a difendere i diritti delle persone Lgbtqia+ nonostante il governo abbia perso un'altra occasione durante questo G7 dove magicamente sono sparite alcune parole.

La parola aborto, identità di genere, orientamento sessuale. Possono cancellare qualche parola ma non possono cancellare i nostri corpi e la nostra lotta per la libertà e l'eguaglianza di tutte le persone".

ELLY SCHLEIN AL ROMA PRIDE

ELLY SCHLEIN SUL CARRO DEL PRIDE

Così la segreteria del Partito Democratico Elly Schlein al Roma Pride. "Noi come PD continueremo a lottare per i matrimoni egualitari, per una legge contro l'odio e l'omobilesbotransfobia e per i diritti di tutti e tutte i figli delle coppie omogenitoriali. Andremo avanti perché è una vergogna che dopo un anno e mezzo di questo governo Meloni, l'Italia sia scivolata alla 36esima posizione su 48 in Europa, più in basso dell'Ungheria, sui diritti Lgbtqia+. Continueremo a lottare, l'amore non si discrimina", conclude.

