Ian Schwartz per www.realclearpolitics.com

elon musk donald trump

L'ex presidente Donald Trump durante il comizio “Save America” in Alaska, sabato scorsoha definito il CEO di Tesla Elon Musk un "artista di cazzate", dopo aver ritirato l’accordo per acquistare Twitter.

"Una delle nostre massime priorità in un Congresso repubblicano sarà fermare la censura di sinistra e ripristinare la libertà di parola in America", ha detto Trump durante la manifestazione. "E poi esci e iscriviti subito a Truth Social".

"Elon non comprerà Twitter. Dove l'hai sentito prima? Da me", ha scherzato Trump.

il social network di donald trump truth 6

"Si è combinato un pasticcio", ha continuato Trump. "L'altro giorno ha detto: 'Non ho mai votato per un repubblicano.' Ho detto che non lo sapevo. Mi ha detto che ha votato per me. Quindi è un altro artista di stronzate, ma non lo comprerà. Anche se potrebbe farlo in seguito. Chi diavolo sa cosa accadrà? Ho guardato il suo contratto, non un buon contratto. Iscriviti a Truth. Amiamo Truth’’.

