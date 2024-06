IL DISCORSO ALLA NAZIONE DI EMMANUEL MACRON DOPO LE EUROPEE

MACRON SCIOGLIE IL PARLAMENTO, NUOVE ELEZIONI

(ANSA) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha preso la parola per annunciare - subito dopo l'annuncio dei risultati delle europee - lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di nuove elezioni il 30 giugno e il 7 luglio.

MACRON, 'LA FRANCIA HA BISOGNO DI UNA MAGGIORANZA CHIARA'

(ANSA) - "La Francia ha bisogno di una maggioranza chiara per agire nella serenità e nella concordia": lo ha detto Emmanuel Macron, dopo aver annunciato a sorpresa lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale. Le elezioni si terranno il 30 giugno e il 7 luglio, ha annunciato il presidente in questo storico messaggio alla nazione dopo la vittoria dei nazionalisti del Rassemblement National alle elezioni europee.

EUROPEE: MACRON, 'VITTORIA ESTREMA DESTRA NON BUON RISULTATO PER PARTITI CHE DIFENDONO UE'

(Adnkronos) - "Francesi, oggi avete votato per le elezioni europee. La lezione principale è chiara: non è un buon risultato per i partiti che difendono l'Europa". Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un discorso alla Nazione in cui ha commentato la sconfitta dei partiti della sua maggioranza e la vittoria dell'estrema destra.

Dopo questi risultati "non posso comportarmi come se nulla fosse successo", ha aggiunto Macron, che rivolgendosi ai francesi, ha affermato: "ho deciso di restituirvi la scelta del futuro Parlamento attraverso il voto, quindi stasera scioglierò l'Assemblea nazionale". "Questa decisione è grave, ma soprattutto è un atto di fiducia", ha aggiunto.

EUROPEE: MACRON, 'ESTREMA DESTRA AL 40%, SITUAZIONE A CUI NON POSSO RASSEGNARMI'

(Adnkronos) - "In Francia, i rappresentanti dell'estrema destra hanno raggiunto il 40% dei voti espressi. È una situazione alla quale non posso rassegnarmi". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron in un discorso ai francesi.

BARDELLA, 'MACRON È SCONFITTO, CONVOCHI LE ELEZIONI'

(ANSA) - Il capolista del Rassemblement National, Jordan Bardella, parlando dopo la vittoria nelle elezioni europee in Francia, attacca il presidente, Enmanuel Macron, ''indebolito'' e vittima di una ''sconfitta senza precedenti''. In questo contesto, il ventottenne fedelissimo di Marine Le Pen chiede quindi al presidente affinché convochi nuove elezioni legislative. (ANSA).

EUROPEE: GLUCKSMANN, 'NON CAPISCO PERCHÉ MACRON OBBEDISCE A BARDELLA'

(Adnkronos) - "Non capisco perché il presidente della Repubblica obbedisca a Bardella”: lo ha detto a Tf1 Raphael Glucksmann, capolista del Partito socialista e Place Publique, in un riferimento all'annuncio di Emmanuel Macron sullo scioglimento dell'Assemblea nazionale. "Dovete sapere che questo scioglimento chiesto da Jordan Bardella rimarrà una macchia sul mandato di cinque anni (...) Questo gioco è estremamente pericoloso”, ha accusato.

LE PEN ESULTA, 'SIAMO PRONTI A GOVERNARE LA FRANCIA'

(ANSA) - "Non posso che salutare con favore questa decisione. Siamo pronti a governare se i francesi vorranno darci la fiducia" in queste nuove elezioni: lo ha detto Marine Le Pen commentando lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale annunciato da Emmanuel Macron.

IL DISCORSO ALLA NAZIONE DI EMMANUEL MACRON DOPO LE EUROPEE

