ENRICO LETTA LA FA FACILE: MA FINCHE’ NON SI CAMBIANO I TRATTATI, LE PROPOSTE SUL MES SONO LETTERA MORTA – “DOBBIAMO RIFORMARE IL SALVA-STATI. IN QUESTO MODO SI EVITERÀ QUESTO PARADOSSO IN CUI NESSUNO VUOLE USARE I 400 MILIARDI A CAUSA DELLA CATTIVA REPUTAZIONE DI CUI GODE A CAUSA DEL CASO GRECO. DOVREMO CHIAMARLO IN UN ALTRO MODO, COME IL FONDO DI SOLIDARIETÀ EUROPEO, E CONSEGNARLO ALLA COMMISSIONE - HO TEMUTO UN 'ITALEXIT' QUANDO SALVINI GOVERNAVA - DOBBIAMO SMETTERE DI PIANGERE PER LA BREXIT. SI È DIMOSTRATO POSITIVO PER L'EUROPA…."

Da El Pais

enrico letta

Intervista di El Pais ad Enrico Letta impegnato nel rinnovato rapporto tra l’Italia e la Spagna per gettare alcune delle basi dell'Unione Europea post-pandemica

L'Italia è un paese che divora i primi ministri a rotta di collo. Enrico Letta (Pisa, 54 anni), uomo raffinato e colto, con una visione politica profonda, rara nell'attuale generazione di leader, è durato solo 10 mesi (la media è di 14). Un trucco da salotto di Matteo Renzi, del suo stesso partito (PD), lo ha portato fuori da Palazzo Chigi nel febbraio 2014 e lo ha riportato all'università. Visto dal punto di vista odierno, potrebbe essere stato eccessivamente qualificato per una posizione che altri tre politici hanno poi ricoperto.

enrico letta sergio mattarella federica guidi con l associazione italia asean

Oggi è decano degli affari internazionali presso il prestigioso Science Po di Parigi e presidente dell'Istituto Jacques Delors. Ma guida anche il forum Italia-Spagna che si tiene da due decenni e al quale entrambi i Paesi arrivano martedì (tenutosi a Roma alla presenza dei presidenti Giuseppe Conte e Pedro Sánchez) con un'armonia mai vista prima. In un mondo in crisi, punito dalla pandemia, Italia e Spagna vivono un intenso viaggio di nozze. Letta, promotrice di questo rinascente amore mediterraneo, lo celebra e punta ad un'alleanza da cui possa emergere l'Europa del futuro.

ENRICO LETTA SERGIO MATTARELLA FEDERICA GUIDI CON L ASSOCIAZIONE ITALIA ASEAN

Domanda: pensi che abbiamo imparato la lezione dei mesi di marzo e aprile?

Risposta: Sì, tutti i paesi europei stanno cercando un coordinamento e adottando misure adeguate per proteggere la parte debole della società, per evitare un riconfinamento totale. Il costo economico è stato immenso, per l'Italia è di 30 punti di debito pubblico. Questo è qualcosa che pagheremo per molti anni a venire. Per questo motivo dobbiamo cercare un equilibrio tra le esigenze sanitarie ed evitare il confinamento.

D. Quindi non applicherebbe misure più restrittive di quelle annunciate dall'Italia domenica?

R. La priorità deve essere data alle scuole e al lavoro. Il telelavoro deve essere sfruttato al massimo, ma ciò è possibile solo se le scuole sono aperte e permettono alle persone di lavorare da casa. Ho fiducia nella persona che prende le decisioni e gestisce i dati. Ora tutti criticano o suggeriscono cambiamenti, sono tutti allenatori della nazionale.

D. Temeva che l'UE sarebbe stata toccata?

enrico letta

R. L'Europa è quasi morta a marzo. Era un rischio reale e mortale. L'immagine più evidente è stata la dichiarazione di Jacques Delors che metteva in guardia: ha 95 anni e non parlava da cinque anni. Ma poi è nata l'Europa della solidarietà, che si esprime nella Next Generation EU. Sono molto ottimista sull'Europa del futuro, che nasce da una leadership di Italia e Spagna. Insieme alla Francia, hanno dato vita a una linea che è stata poi accettata dalla Germania e seguita da tutta l'Europa.

D. Alcune risorse che sono state messe sul tavolo, in particolare i crediti e il Mes (Meccanismo europeo di stabilità), sono ancora viste con immenso sospetto. Sembra che nessuno voglia toccarli.

R. L'Europa ha gestito molto male l'episodio in Grecia e ha causato un grosso problema di fiducia nel pubblico spagnolo e italiano. L'immagine era quella di un Paese che nei momenti di difficoltà subiva troppe imposizioni e veniva abbandonato. Questo ha danneggiato l'immagine degli aiuti europei.

enrico letta

D. Allora, questi aiuti non verranno utilizzati?

R. Dobbiamo fare un passo avanti e riformare il Mes. Cambiarlo completamente, anche il nome e le regole. Rendetelo comunitario e non solo per i paesi dell'euro, oltre a consegnarlo alla Commissione europea. Altrimenti, nessuno lo prenderà.

D. Ora sembra una caramella avvelenata. E in Italia avrebbe un prezzo politico molto alto da accettare.

R. Il Mes è una cassaforte piena di soldi, ma per motivi politici non lo usano. L'Italia e la Spagna dovrebbero fare insieme una proposta di riforma. In questo modo si eviterà questo paradosso in cui nessuno vuole usare i 400 miliardi a causa della cattiva reputazione di cui gode a causa del caso greco. Dovremo chiamarlo in un altro modo, come il Fondo di solidarietà europeo, e consegnarlo alla Commissione: da Lussemburgo a Bruxelles.

D. L'Italia e la Spagna si sono sempre guardate con sospetto, nonostante condividessero un'agenda e interessi strategici. Che cosa è successo per far sì che questo non sia più così?

ENRICO LETTA E GIUSEPPE CONTE

R. Non ricordo relazioni migliori di quelle che abbiamo ora, sono ottimali. Quando ero Primo Ministro c'erano buoni rapporti con Rajoy, ma oggi sono più profondi. Credo che ciò sia dovuto principalmente alla crisi pandemica e alla risposta europea che Italia e Spagna hanno dato insieme. Il fatto che comprendiamo che di fronte ai Paesi nordici non possiamo che essere uniti. Inoltre, Conte e Sánchez hanno lavorato molto bene per creare quell'intesa che si estende ad altri ministri. Penso che questa sia una situazione idilliaca.

D. Perché non è successo prima?

R. Per 20 anni la Spagna è stata tentata di immaginarsi come il principale partner mediterraneo dell'asse franco-tedesco. In altre parole, voleva sostituire un'Italia sempre in crisi con una maggiore affidabilità e un'economia che funzionasse meglio con una politica regolabile. D'altra parte, l'Italia ha sempre ritenuto di avere uno status superiore perché apparteneva al G7. Ma l'unico modo è collaborare per creare un accordo che possa condizionare il resto delle decisioni. L'agenda italiana e spagnola sull'immigrazione, l'Africa o il Mediterraneo è molto simile.

D. Anche le uscite di Matteo Salvini e della Lega hanno contribuito a migliorare i rapporti. E non solo con la Spagna. In quel periodo temeva per il ruolo dell'Italia nel mondo?

ENRICO LETTA E GIUSEPPE CONTE

R. Sì, avevo paura di un Italexit. Temevo un incidente come quello del Regno Unito. La linea di Salvini in questi anni è stata antieuropea e simpatizzante dell'Italexit. Spero che le cose cambino, ma in quell'anno di governo avevo molta paura.

D. L'ho sentito dire che ci sono vantaggi per l'uscita del Regno Unito dall'Europa.

R. Sì, certo. E lo dico con tutto il cuore: dobbiamo smettere di piangere per la Brexit. Si è dimostrato positivo per l'Europa. Ora possiamo costruire progetti, come l'Europa sociale, che prima non eravamo in grado di fare.

D. Pensa che l'ondata di sovranità populista sia passata?

R. L'Europa ha il rischio interno che il denaro promesso contro la recessione non arrivi rapidamente. Molte aspettative sono state create e se i cittadini italiani e spagnoli non vedono questo denaro in fretta, il messaggio di Salvini o Vox sarà facilitato.

paola severino enrico letta foto di bacco

La seconda condizione per raggiungere questo obiettivo è rappresentato dalle elezioni americane. Penso che il populismo in Europa sia cresciuto grazie alla legittimazione datagli da Trump. Se perde, come spero, sarà un duro colpo per il populismo sovranista europeo.

D. In Spagna ultimamente si dice che la politica si sta italianizzando. Sta accadendo anche in altri paesi: parlamenti più frammentati, ripetizioni elettorali multiple, un certo caos. Che cosa è successo?

R. È un problema di esaurimento delle democrazie occidentali. Ed è legata all'innovazione tecnologica. Grazie a Internet, ogni cittadino è connesso a tutte le decisioni e può esprimersi in un minuto. La democrazia rappresentativa, basata sulla delega di tale potere, ha problemi a progredire in questo campo. È molto importante riflettere su come modernizzarla, e Italia e Spagna hanno molto da fare insieme. Non è solo un'italianizzazione della politica europea, è un problema generale più importante.

ENRICO LETTA

D. C'è un mito in Spagna che narra di una visita di Giulio Andreotti in piena transizione. Gli è stata chiesta la sua opinione sui contorni della nuova politica. Come pensa che sia maturata negli anni?

R. Ha vissuto l'impatto della crisi economica, come quella italiana. I toni si sono induriti molto perché la povertà è entrata con forza nelle famiglie, nelle strade. La politica è lo specchio del Paese, e anche in questo siamo simili, perché si è trasformata in conseguenza di questo disordine sociale. Insieme alla crisi della democrazia parlamentare, questo è un problema che richiede ai politici una visione a lungo termine.

gianni enrico letta PEDRO SANCHEZ CON LA MASCHERINA jacques delors jacques delors enrico letta MASSIMO DALEMA ENRICO LETTA enrico letta enrico letta paola de micheli con enrico letta enrico letta enrico letta gianni enrico letta