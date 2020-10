ERDOGAN FA IL BULLO MA NON HA CAPITO CHE FARÀ LA FINE DI GHEDDAFI - IL DITTATORE TURCO OFFENDE MACRON PER LE NUOVE MISURE CONTRO IL TERRORISMO ISLAMICO: “VADA A FARSI DEI CONTROLLI DI SALUTE MENTALE. VUOLE DISCRIMINARE L'ISLAM” - GIÀ L'ANNO SCORSO, AVEVA PARLATO DI "MORTE CEREBRALE" DEL PRESIDENTE FRANCESE - IL SUO ATTIVISMO NEL MEDITERRANEO HA UN PREZZO…

Estratto dell'articolo di Anais Ginori per “la Repubblica”

ERDOGAN MACRON

Nuovo scontro tra Francia e Turchia. Recep Tayyip Erdogan è tornato ad attaccare il suo omologo Emmanuel Macron accusato di volere discriminare la numerosa comunità musulmana francese con le recenti misure varate contro il terrorismo islamico. «Vada a farsi dei controlli di salute mentale» ha detto il presidente turco in un discorso tv.

Immediata la reazione dell' Eliseo. [...]

Non è la prima volta che Erdogan insulta Macron in risposta alle critiche sul suo interventismo nelle varie crisi internazionali, dalla Libia alla Siria. Già l' anno scorso, aveva parlato di "morte cerebrale" del leader di Parigi, riprendendo un' espressione usata per evidenziare le divisioni tra alleati della Nato. [...] Durante l' estate Macron ha inviato due navi e dei caccia militari per difendere la sovranità marittima di Cipro e Grecia rispetto alle rivendicazioni del presidente turco.

ERDOGAN MACRON 1

Erdogan è tornato all' attacco dopo l'annuncio di una legge francese contro il "separatismo" religioso che dovrebbe punire le violazioni della laicità e mettere fine al finanziamento straniero delle moschee e all' invio di imam di alcuni paesi arabi, tra cui quelli sempre più numerosi mandati dalla Turchia. Una "provocazione" secondo Erdogan. L'Eliseo ha fatto notare ieri che il leader turco non ha neppure inviato un messaggio di solidarietà alla Francia dopo che un terrorista ceceno ha decapitato il professore Samuel Paty. [...]

erdogan macron