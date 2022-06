15 giu 2022 19:37

ERDOGAN NON SI TIENE AL GUINZAGLIO – LA TURCHIA CONTINUA A OPPORSI ALL’ADESIONE DI SVEZIA E FINLANDIA ALLA NATO: “I DOCUMENTI CHE HANNO INVIATO PER LA CANDIDATURA NON SONO ALL’ALTEZZA DELLE NOSTRE ASPETTATIVE”, HA DETTO IL SUO MINISTRO DEGLI ESTERI, CAVUSOGLU. LA SCUSA UFFICIALE È CHE APPOGGIANO I “TERRORISTI” CURDI, IN REALTÀ IL “SULTANO” VUOLE ALZARE L’ASTICELLA PER OTTENERE IN CAMBIO PIÙ ARMI DALL’OCCIDENTE…