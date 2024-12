ERDOGAN SI È PRESO LA SIRIA – IL PRESIDENTE TURCO GONGOLA PER IL ROVESCIAMENTO DEL REGIME DI ASSAD PER MANO DEI RIBELLI JIHADISTI, CHE LUI STESSO HA FORAGGIATO E SOSTENUTO. E SI LASCIA ANDARE A UNA LODE A PUTIN (CHE INVECE ESCE SCONFITTO DALLA SIRIA): “NEL MONDO SONO RIMASTI SOLO DUE LEADER: IO E LUI” – I TRE OBIETTIVI DEL SULTANO TURCO: ELIMINARE I CURDI SEPARATISTI, RISPEDIRE A CASA I 3 MILIONI DI PROFUGHI SIRIANI E MANTENERE IL CORRIDOIO DI SICUREZZA AL CONFINE…

ERDOGAN, 'SONO RIMASTI SOLO DUE LEADER NEL MONDO: IO E PUTIN'

recep tayyip erdogan vladimir putin

(ANSA) - "In questo momento, tra i leader nel mondo già sono rimaste solo due persone. Una sono io, l'altra è (il presidente russo) Vladimir Putin". Lo ha affermato il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso ieri sera a Gaziantep, città turca vicino al confine con la Siria, trasmesso da Anadolu.

MOSCA, DISCUTEREMO SU NOSTRE BASI IN SIRIA CON CHI COMANDA

(ANSA) - "È troppo presto per parlarne, in ogni caso è tutto argomento di discussione con coloro che saranno al potere in Siria". Così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha risposto a una domanda sul futuro delle basi militari russe in Siria. Lo riporta l'agenzia Interfax, secondo cui Peskov ha anche dichiarato che ora Mosca stia agendo per garantire "la sicurezza" delle sue basi.

Abu Muhammad al Jolani

SIRIA: PREMIER, AL LAVORO PER TRANSIZIONE RAPIDA E SENZA INTOPPI

(LaPresse/AP) - Il primo ministro siriano, Mohammed Ghazi Jalali, ha dichiarato all'emittente televisiva Sky News Arabia che la maggior parte dei ministri del Gabinetto che si trovano a Damasco stanno svolgendo i loro compiti dai loro uffici per promuovere la sicurezza e che cibo e medicine sono disponibili per la popolazione.

"Stiamo lavorando affinché il periodo di transizione sia rapido e senza intoppi", ha dichiarato, aggiungendo che il governo sta lavorando con gli insorti. Jalali ha detto di essere pronto a incontrare il loro leader, Abu Mohammed al-Golani, che è a capo del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts).

erdogan assemblea generale onu

UN PUNTO PER ERDOGAN MA LA PARTITA NON È CHIUSA

Estratto dell’articolo di Monica Ricci Sargentini per il “Corriere della Sera”

«Da questa mattina (ieri, ndr ) il popolo siriano ha iniziato una nuova pagina per determinare il futuro del proprio Paese». Sono le parole con cui il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha accolto la presa di Damasco da parte dei ribelli islamici. Per molti analisti la marcia vittoriosa degli uomini di Abu Mohammed al-Jolani sulla capitale siriana non avrebbe potuto avvenire senza il tacito consenso di Ankara.

al jolani

[…] Ora il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha, per la prima volta da anni, l’occasione di centrare i suoi tre obiettivi. Il primo: eliminare la presenza dei curdi separatisti dell’Ypg al confine. «Risolveremo una volta per tutte il problema del terrorismo» ha detto recentemente Erdogan, non è un caso che ieri il ministro della Difesa turco, Yasar Guler, abbia subito chiesto al suo omologo statunitense, Llyod Austin, di tagliare i ponti con l’Ypg, sostenuto dagli Usa.

erdogan felice mentre bombarda i curdi

Il secondo: far ritornare a casa i 3,2 milioni di siriani che in questi anni hanno trovato rifugio in Turchia causando non pochi malumori nella popolazione. Il terzo: mantenere il tanto sospirato corridoio di sicurezza al confine con la Siria, una zona cuscinetto profonda 35 chilometri che era sempre stata osteggiata da Bashar al Assad.

Ma non è detto sia facile. Se in Siria si aprisse una stagione d’instabilità, i rifugiati in Turchia potrebbero aumentare invece di diminuire e le Forze democratiche siriane (Fds), che comprendono i curdi dell’Ypg, potrebbero approfittarne per guadagnare terreno. Nel dubbio, ieri, le forze turche hanno bombardato le posizioni controllate dalle Fds ad Hasaka. […]

