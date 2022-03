30 mar 2022 18:59

ESISTONO ANCHE RAZZI DIPLOMATICI - L'EX SENATORE DI FORZA ITALIA ANTONIO RAZZI HA FATTO QUALCOSA CHE NON GLI ERA ANCORA RIUSCITO NELLA SUA CARRIERA POLITICA, CIOÈ RENDERSI UTILE: È ANDATO IN ROMANIA, VICINO AL CONFINE CON L'UCRAINA, PER PORTARE AIUTI UMANITARI ALLA POPOLAZIONE IN GUERRA, E L'HA RACCONTATO A "UN GIORNO DA PECORA" - "IO SONO DIVENTATO FAMOSO IN ITALIA PER UNA FRASE, 'MI FACCIO I CAZZI MIEI', MA OGGI HO CAMBIATO IDEA E DICO: 'MI FACCIO I CAZZI DEGLI ALTRI', PERCHÉ VOGLIO AIUTARE LE PERSONE CHE QUI SONO IN DIFFICOLTÀ…" - VIDEO