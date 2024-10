È ESPLOSO IL MOVIMENTO 5 STELLE – MARIOLINA CASTELLONE, VICEPRESIDENTE DEL SENATO ED EX CONTIANA, VA ALL’ATTACCO DI PEPPINIELLO: “DOBBIAMO CHIEDERCI QUAL È IL PROGETTO DI MOVIMENTO CHE SI HA IN MENTE. DOBBIAMO APPASSIONARE LE PERSONE CHE PRIMA ANDAVANO A VOTARE PER QUELL'IDEA DIVERSA DI POLITICA” – “E' MOLTO RIDUTTIVO PARLARE DI GUERRA TRA CONTE E GRILLO. DOBBIAMO CHIEDERCI: PERCHÉ IL MOVIMENTO HA PERSO QUELLA FORZA PROPULSIVA CHE AVEVA UNA VOLTA?”

(Adnkronos) - Se la lite Conte-Grillo ha influito sulla debacle del M5S in Liguria? "Credo che il tema sia molto più ampio. Dobbiamo chiederci qual è il progetto di Movimento che si ha in mente. Dobbiamo appassionare le persone che prima andavano a votare per quell'idea diversa di politica".

Lo dice all'Adnkronos la senatrice pentastellata Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato.

"E' molto riduttivo - osserva - parlare di guerra tra Conte e Grillo. Dobbiamo chiederci: perché il Movimento ha perso quella forza propulsiva che aveva una volta?

Speriamo che il processo costituente queste domande se le faccia, voglio sperare ci sia modo di tornare ad appassionare le persone. Vorrei che nessuno fosse contro l'altro. L'obiettivo è far recuperare consenso al M5S, perché questo Paese ha bisogno del Movimento" aggiunge Castellone.

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE - ELEZIONI REGIONALI IN LIGURIA - VIGNETTA BY ROLLI PER IL SECOLO XIX GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO - MEME IL GIORNALONE - LA STAMPA ABBIAMO ABOLITO GRILLO - LA PRIMA PAGINA DEL TEMPO SULLO SCAZZO CON CONTE

