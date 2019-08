28 ago 2019 19:09

ET VOILA! IL RIBALTONE È SERVITO! DI MAIO. “C’È L’ACCORDO CON IL PD PER CONTE PREMIER. IL M5S NON SI SOTTRARRÀ ALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ”, E NEMMENO SI SOTTRARRÀ ALL’OCCUPAZIONE DELLE POLTRONE – POI RIVELA COME SE FOSSE UNO SCOOP QUELLO CHE CHI LEGGE DAGOSPIA SAPEVA GIÀ DA GIORNI: “LA LEGA MI HA OFFERTO IL POSTO DI PREMIER MA A ME INTERESSA IL PAESE. NON RINNEGO IL LAVORO FATTO IN 14 MESI”