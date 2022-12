EUROPA ALLA CANNA DEL GAS – L’ACCORDO TROVATO IN SEDE UE SUL PRICE CAP A 180 EURO A MEGAWATTORA FA INCAZZARE LA RUSSIA CHE LO GIUDICA “INACCETTABILE” E PROMETTE REAZIONI – PUTIN: “CONTINUEREMO LE ESERCITAZIONI MILITARI CON BIELORUSSIA” - L'APPELLO DEL LEADER CECENO KADYROV AI MUSULMANI: “UNIAMOCI CONTRO LA NATO” - IL CANADA HA SEQUESTRATO 26 MILIONI DI DOLLARI ALL’OLIGARCA ABRAMOVICH

Da corriere.it

Ore 16:45 - Gas, accordo Ue sul price cap a 180 euro

Al Consiglio Affari Energia, a quanto si apprende da fonti europee, è stato trovato un accordo politico sul price cap a 180 euro a megawattora. Il ministro dell’energia Pichetto Fratin: «È una vittoria dell’Italia».

vladimir putin e ramzan kadyrov

Mosca all’Ue: «Inaccettabile il price cap al gas, reagiremo»

La Russia giudica «inaccettabile» l’accordo Ue sul tetto al prezzo del gas: lo dice il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov definendo l’intesa una «distorsione del mercato» e promettendo «una reazione» da parte russa, come la decisione assunta sul petrolio. Lo riferiscono le agenzie russe.

Putin: «Continueremo esercitazioni militari con Bielorussia»

La Russia e la Bielorussia continueranno a tenere esercitazioni militari regolari: lo afferma il presidente russo Vladimir Putin, come riporta Tass, dopo l’incontro a Minsk con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

APPELLO DI KADYROV AI MUSULMANI, UNIAMOCI CONTRO LA NATO'

Ramzan Kadyrov Vladimir Putin

(ANSA) Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, ha invitato i musulmani in tutto il mondo a unire gli sforzi contro la Nato.

Il messaggio è stato postato su Telegram in lingua cinese.

Lo riporta l'Ukrainska Pravda.

"L'Alleanza del Nord Atlantico minaccia l'esistenza del mondo intero. Ma la Russia ha sfidato tutte le previsioni occidentali e ha sfidato questo male e ha marciato con fiducia verso la vittoria. Non lasciate che la Nato si imponga, o verranno a calpestare la vostra patria in men che non si dica!", scrive Kadyrov.

"Negli ultimi 100 anni, gli Stati Uniti e l'Europa hanno organizzato decine di guerre, colpi di stato militari e invasioni. Milioni di civili sono diventati le loro vittime. E ora la minaccia ancora più grande è quella di distruggere tutti i valori morali. Vogliono trasformarci in animali facilmente manipolabili", prosegue Kadyrov nel suo messaggio.

"Facciamo appello all'intero mondo islamico, a tutte le persone sane di mente, affinché si uniscano contro il nostro comune nemico! I loro soldi e le loro armi non sono niente in confronto alla nostra unità, volontà e fede nel nostro Creatore!", prosegue il leader ceceno, le cui unità sono impegnate al fianco delle truppe russe nell'invasione dell'Ucraina. (ANSA).

Ramzan Kadyrov Vladimir Putin