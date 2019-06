+EUROPA? +EURO! MICA C'È SOLO SOROS CON I SUOI 200MILA EURO: L'EREDE DELL'IMPERO DELLA TETRAPACK HA DONATO 1,6 MILIONI AL PARTITO DELLA BONINO, VERSANDO 100MILA EURO (IL MASSIMO CONSENTITO) PER 16 DIVERSI CANDIDATI, SENZA RIUSCIRE A FAR ELEGGERE NESSUNO - DALLA LISTA DEI FINANZIATORI EMERGE UN ALTRO DATO: IL CENTRO DEMOCRATICO DI TABACCI HA ELARGITO 301MILA EURO A +EUROPA

La saggezza popolare sostiene da secoli che i soldi non danno la felicità ma, soprattutto in politica, servono, perché la politica costa. Il ca sodi +Europa, l' ultimo contenitore elettorale di Emma Bonino, però è paradigmatico di quanto, a volte, anche i soldi non riescano a spostare i voti. Il partitino della pasionaria radicale si è infatti fermato al 3,1% non riuscendo a conquistare nemmeno un seggio al parlamento di Strasburgo. Nonostante cospicui finanziamenti erogati da gente molto influente.

Nella lista dei benefattori troviamo infatti il solito George Soros che ha contribuito alla causa con 99.789 euro, giusto un gradino al di sotto della soglia limite fissata dalla legge per i finanziamenti.

L' amicizia tra Emma Bonino e George Soros non è dietrologia ma un rapporto circostanziato che affonda le sue radici da quando l' ex ministro per gli Esteri fonde) No Peace Without Justice (NPWJ) associazione per la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto e della giustizia internazionale. In questa occasione si concretizzò ufficialmente l' alleanza con il magnate americano, essendo il suo Open Society Institute (oltre ad altre ONG da lui finanziate) tra i sostenitori di NPWJ.

Stessa cifra è stata versata dalla moglie di Soros, Tamiko Bolton, a conferma di quanto scritto sopra.

Il terzo big a contribuire alla causa con 100mila euro tondi al partito risulta il Prof.

Peter Baldwin, filantropo e marito di Lisbet Rausing, erede dell' impero svedese della TetraPack, molto impegnata in donazioni ingenti.

Baldwin si è attenuto alle regole per quanto riguarda il partito ma ha potuto elargire cifre ben più cospicue ai candidati boniniani, per un totale stimato di 1,6 milioni di euro. Nello specifico, 260mila euro sono stati regalati al solo Benedetto Della Vedova.

Mr and Mrs Tetrapack hanno creato il fondo di beneficenza Arcadia, che sostiene organizzazioni di beneficenza e istituzioni accademiche che preservano il patrimonio culturale e l' ambiente e promuovono la gratuità dell' accesso alle risorse scientifiche.

Baldwin ha tanti interessi e dedica molti studi allo sviluppo storico dello Stato moderno, un settore che lo ha portato anche in direzioni diverse.

Ha studiato lo sviluppo dello Stato transnazionale, utilizzando fonti dettagliate e spes Soros Finanziere e filantropo Tabacci Centro Democratico so archivistiche in lingue diverse per sposare un ampio approccio comparativo al rigoroso empirismo. Scrive parecchi libri. L' ultima fatica letteraria è una storia politica transnazionale di copyright dal 1710 ad oggi. Recentemente sta lavorando a una storia globale dello Stato.

Ma la sua vera passione sembra essere la politica e le sue simpatie sono tutte per i radicali. Alle ultime elezioni politiche, a parte 10 mila euro bonificati a Marco Rossi Doria, l' ex sottosegretario Pd all' Istruzione, tutto il resto del denaro , circa 360 mila euro, è andato appunto ai Radicali. Il prof ha la doppia cittadinanza e vive a Londra, che vuole proteggere dai perfidi sovranisti.

Dalla lista dei finanziatori emerge un altro dato curioso: un partito che finanzia un altro partito. Il Centro Democratico, fondato nel 2012 dall' ex Udc Bruno Tabacci, ha infatti versato 301mila euro a +Europa. Con 10mila euro hanno contribuito anche alcuni candidati come l' ex generale Vincenzo Camporini e l' avvocato Andrea Di Celso Mazziotti, già eletto con Scelta Civica e non confermato nel 2018.

