IN EUROPA SI “METTE” MALISSIMO! LA PREMIER DANESE METTE FREDERIKSEN DOPO L’AGGRESSIONE SUBITA PER STRADA DA UN UOMO (ARRESTATO) SI DICE “SCIOCCATA PER IL GRAVE INCIDENTE” – LA 46ENNE LEADER DEL PARTITO SOCIALDEMOCRATICO DANESE, HA UNA POSIZIONE FORTEMENTE FILO UCRAINA -“LE ARMI CHE DONIAMO A KIEV POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE AL DI FUORI DELL'UCRAINA” - IN GERMANIA SONO STATI ALMENO 4 I POLITICI AGGREDITI NELLE ULTIME SETTIMANE... - VIDEO

Le cose da dire, la chiarezza dei socialisti europei. Grazie Mette Frederiksen #slavaukraini pic.twitter.com/OwLkRytHuN — nomfup (@nomfup) March 3, 2024

Estratti da avvenire.it

La premier danese Mette Frederiksen è stata colpita venerdì sera da un uomo, subito arrestato, in una piazza di Copenaghen, la Kultorvet. L'ufficio del primo ministro ha dichiarato all'AFP che la Frederiksen era «scioccata per il grave incidente», ma non ha fornito ulteriori dettagli. L'aggressione è avvenuta al termine di una giornata nella quale la premier aveva anche sostenuto la candidata socialdemocratica all'Ue Christel Schaldemose. Mette Frederiksen, 46 anni, è la leader del partito socialdemocratico danese, che guida una coalizione di centrosinistra dal giugno del 2019.

Due testimoni hanno raccontato al quotidiano BT di aver visto Frederiksen arrivare in piazza mentre loro erano seduti vicino a una fontana, poco prima delle 18. «Un uomo è passato nella direzione opposta e le ha dato un forte spintone sulla spalla, facendola cadere di lato», hanno detto le due donne al giornale.

Aggiungendo che, pur essendo stata una "forte spinta", la Frederiksen non è caduta a terra, e hanno poi descritto l'uomo come alto e snello. L'aggressore ha cercato di dileguarsi in fretta ma è stato subito afferrato e spinto a terra da uomini in giacca e cravatta. La polizia di Copenaghen ha confermato che si è verificato un incidente, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola hanno criticato l'aggressione a Frederiksen. Metsola ha esortato il capo del governo danese a «tenere duro», aggiungendo in un post su X che «la violenza non ha posto in politica«». Michel si e' detto a sua volta «indignato per l'aggressione». Anche il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato quello che ha definito un "atto spregevole che va contro tutto cio' in cui crediamo e per cui lottiamo in Europa«», in una dichiarazione sui social. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato così l'accaduto: «Sono turbata dalla notizia dell'aggressione al Primo Ministro danese Mette Frederiksen

Mette Frederiksen tra i caccia danesi Mette Frederiksen Joe Biden

