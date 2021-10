EUROPA VS JOE BIDEN - “È IRRAGIONEVOLE CHE GLI STATI UNITI ABBIANO STRETTO UN'ALLEANZA DIFENSIVA CON IL REGNO UNITO SENZA CHE NOI LO SAPESSIMO O FOSSIMO COINVOLTI” - L’ALTO RAPPRESENTANTE UE PER GLI AFFARI ESTERI, JOSEP BORRELL: ''GLI STATI UNITI SONO STATI IMPEGNATI NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO PER 20 ANNI, MA ORA CI DICONO: "BASTA COMBATTERE LE GUERRE DEGLI ALTRI" PER CONCENTRARSI SU QUELLA CHE PER LORO È LA GRANDE SFIDA GEOSTRATEGICA, LA CINA"

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il capo della diplomazia europea si rammarica dell'atteggiamento degli Stati Uniti nella crisi dei sottomarini e avverte che lo scontro tra alleati li indebolisce.

Dopo aver superato le restrizioni legate alla mobilità della pandemia, Josep Borrell (La Pobla de Segur, Lleida, 74 anni) riprende l'aereo come alleato chiave per esercitare la sua posizione di Alto Rappresentante della politica estera dell'UE.

Questa settimana si recherà a Washington, dove cercherà di ricostruire le relazioni con il governo di Joe Biden dopo il disagio generato nel blocco UE dall'alleanza militare forgiata tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia - senza avvertire gli alleati europei - per contrastare la crescente assertività della Cina nel Pacifico.

Nonostante abbia fatto il salto alla politica dell'UE, che è molto più tranquilla di quella spagnola, il capo della diplomazia europea mantiene intatta la sua capacità di lanciare messaggi taglienti ed evita la cosiddetta "lingua falsa" dietro cui spesso si nascondono i rappresentanti delle istituzioni europee.

In un'intervista concessa a EL PAÍS venerdì scorso, Borrell ha solo evitato di pronunciarsi sulla sfida che la Polonia ha lanciato all'architettura comunitaria considerando che i trattati europei si scontrano con la sua Costituzione. La ragione data era che la sua posizione copre le relazioni esterne del club UE, non gli affari interni. Eppure la risposta è stata chiara: "Posso solo dire che il primato del diritto comunitario è un pilastro fondamentale dell'UE".

Domanda. L'aumento dei prezzi dell'energia in Europa ha un'importante dimensione esterna. Cosa possono fare le istituzioni europee per alleviare il problema?

Spero che ci sia una riflessione sulla necessità di cambiare il sistema dei prezzi dell'elettricità. È difficile giustificare alcuni elementi del modello attuale, che è stato creato quando le rinnovabili non erano ancora emerse, quando il nucleare era visto come un'opzione per aumentare la produzione e quando la decarbonizzazione non era un obiettivo prioritario e non c'erano tensioni sul gas come adesso.

Sarebbe ragionevole ripensare il modello e vedere se si adatta alle circostanze. Ma una modifica di questo tipo richiede tempo e la situazione attuale richiede decisioni più rapide. I fornitori di gas sono quelli che fissano i prezzi dell'energia in tutta Europa. Sono in una posizione molto forte.

Ma qui ci deve essere già un fenomeno di speculazione finanziaria, non solo un problema di squilibrio tra domanda e offerta. Come è successo nella crisi dei subprime.

D. Come affrontarlo?

R. Dobbiamo ridurre la dimensione dei prezzi del gas come fattore che alimenta la speculazione. Questo richiede misure di regolamentazione. Sono sicuro che diversi governi li proporranno. E sono sicuro che la Commissione ne terrà conto.

D. Uno dei principali fornitori è la Russia, che continua a fornire più di un terzo del gas dell'UE. Che responsabilità ha per quello che è successo? E come vede la pressione che sta esercitando su Bruxelles sottolineando che se il gasdotto Nord Stream 2 sarà autorizzato, il problema sarà alleviato?

R. La Russia vuole l'apertura del Nord Stream 2. Che approfitti di questa congiuntura per portare acqua al proprio mulino... è un atteggiamento che fa parte del gioco della pressione politica. Abbiamo ancora bisogno del gas russo e probabilmente ne avremo bisogno più di quanto abbiamo contrattato.

Per questo la Spagna propone, giustamente, che il negoziato non sia fatto paese per paese, ma nel suo insieme, come è stato fatto con i vaccini. Siamo di fronte a una situazione urgente. E il problema dell'approvvigionamento di gas ha una dimensione geopolitica.

D. L'UE ha sostenuto per anni la necessità di una maggiore autonomia strategica. È il momento giusto per procedere con l'integrazione militare?

R. Non ci sarà un esercito europeo che sostituisca gli eserciti nazionali domani. Sono l'espressione vivente dell'indipendenza nazionale. Quello che dobbiamo fare è cercare dei modi e mettere in comune le capacità.

Ci sono due scuole di pensiero: che non è necessario perché abbiamo la NATO, che dobbiamo stabilire coalizioni ad hoc, e che dobbiamo avere una capacità immediata che può essere mobilitata quando necessario.

Questa è la cosiddetta entry force [una forza di reazione rapida che l'UE sta cercando di promuovere]. Il trattato non pone limiti all'ambizione dell'Europa nella difesa. Al momento abbiamo la PESCO, il Fondo Europeo di Difesa... ma il trattato ci permette di fare di più. Ed è questo che ho l'obbligo e la responsabilità di proporre.

D. L'esperienza dell'Afghanistan aiuterà a convincere i partner europei più scettici a migliorare la cooperazione militare?

R. Non so se l'Afghanistan fosse il momento giusto per la mobilitazione di una forza europea. So che gli americani sono riusciti a mettere in sicurezza l'aeroporto di Kabul e noi non ci saremmo riusciti. Ma il caso dell'Afghanistan riguarda più la comunicazione politica tra alleati.

Non giustifico la decisione dell'Australia sui sottomarini [di sospendere il suo contratto per acquistarli dalla Francia e comprare invece sottomarini nucleari dagli Stati Uniti come parte dell'accordo Indo-Pacifico].

È stata un'azione non contro la Francia, ma che riguarda tutta l'UE. Ma se si cerca di interpretare il motivo per cui gli altri fanno le cose, l'Australia è sotto pressione da parte della Cina ed è entrata in un negoziato con gli Stati Uniti.

Non voglio essere frainteso: non sto giustificando la decisione dell'Australia, penso che abbiano sbagliato a non contarci, ma sto cercando di spiegare perché lo stanno facendo. Ciò che è completamente irragionevole è che gli Stati Uniti abbiano stretto un'alleanza difensiva con il Regno Unito senza che noi lo sapessimo o fossimo coinvolti. Il problema serio non è l'atteggiamento dell'Australia, ma quello dell'America.

D. Prima dell'UE, gli Stati Uniti avevano una visione più chiara della potenziale minaccia posta dalla Cina su diversi fronti: commerciale, industriale, difensivo...

R. Ho detto fin dal mio arrivo che siamo stati ingenui con la Cina, dobbiamo lasciarci questa ingenuità alle spalle. Abbiamo imparato che il progresso economico non porta necessariamente al progresso democratico.

E che ci sono opzioni politiche diverse dalla democrazia liberale occidentale nel menu di oggi. Gli Stati Uniti sono stati impegnati nella lotta contro il terrorismo per 20 anni, ma ora ci dicono: "Basta combattere le guerre degli altri" per concentrarsi su quella che per loro è la grande sfida geostrategica, la Cina.

D. In che misura Biden è stato una delusione per l'UE?

R. Tutti i principali leader europei hanno espresso il loro disappunto in termini molto forti [sull'alleanza del Pacifico]. Biden e Macron hanno fatto una dichiarazione storica pochi giorni fa: riconoscere che non è stato fatto bene, che legare una decisione difensiva a una industriale è un grave errore.

Ma gli Stati Uniti riconoscono che l'Europa può e deve avere una propria capacità di difesa al di fuori della NATO. Sono sorpreso che il segretario generale della NATO non sia d'accordo. E Washington dice anche che deve impegnarsi ad aiutare nella lotta contro il terrorismo nel Sahel.

E' molto. Non possiamo permetterci divisioni nel blocco atlantico, che ci indeboliscono agli occhi degli altri. Ciò che sorprende negli Stati Uniti è la sorpresa di essersi sentiti emarginati. Dobbiamo rifocalizzare la percezione che l'Europa deve essere presa in considerazione.

D. Anche se le forme sono molto diverse da quelle di Trump, alcuni comportamenti degli Stati Uniti non sono così diversi dal periodo precedente: nelle decisioni importanti, l'alleato europeo non viene preso in considerazione.

R. Senza dubbio. Ma vogliamo credere che non ci sia stata malafede. Il rapporto politico deve essere riequilibrato. Siamo alleati. Gli alleati si parlano, si consultano. Il contrario non è un'alleanza stabile. L'Europa deve affermarsi e questo è il mio ruolo. Deve essere un polo all'interno del multilateralismo. Ma per questo deve essere più unita.

D. Il Regno Unito è un partner affidabile?

R. Nella sicurezza e nella difesa, dopo l'uscita non hanno mostrato un grande interesse ad essere un partner. Abbiamo sollevato l'opportunità di continuare a mantenere gli accordi e non hanno mostrato grande entusiasmo. Noi siamo disposti a farlo; è una grande potenza militare e un grande paese europeo.

D. Quanto è importante l'America Latina nelle relazioni esterne dell'UE?

R. Non ha una relazione politica pari all'importanza degli investimenti che abbiamo fatto lì. Le aziende europee hanno investito più nella regione che in Cina, India, Russia e Giappone messi insieme.

C'è una discrepanza tra i nostri legami economici e politici. Nonostante i miei sforzi, l'America Latina non è sufficientemente sul radar. Lavoreremo con la Spagna per avere un legame maggiore. Ci dovrebbe essere una sorta di squadra Europa per l'America centrale, che è dove sorgono i problemi di migrazione. Anche gli Stati Uniti sarebbero interessati.

D. L'UE invierà una missione elettorale in Venezuela a novembre. Le elezioni saranno giuste?

R. Questo lo dice la missione. Ci sono persone che dicono che l'invio della missione legittima il paese. Ciò che legittima è ciò che dice la missione.

D. Nell'elezione precedente non l'hanno mandata.

R. Le condizioni non erano giuste, né da una parte né dall'altra. L'opposizione non ha voluto presentarsi. Era osservare qualcosa che non aveva consistenza. Ma questa volta anche il partito di Guaidó si presenta. Se il regime venezuelano ha accettato le condizioni, la presenza della missione aiuta l'opposizione.

D. La migrazione è la questione che genera la maggiore divergenza di opinioni nell'UE?

R. Sì, una delle maggiori forze di divisione nell'UE è la migrazione. Non è un atteggiamento quantitativo, ma qualitativo. Ne abbiamo discusso a lungo e non riusciamo a raggiungere un accordo.

La forza divisiva dell'atteggiamento verso le questioni migratorie è uno dei talloni d'Achille dell'Europa. E ogni volta che c'è una crisi acuta si manifesta. Pensavamo che avremmo avuto una crisi acuta a causa dell'Afghanistan, cosa che non è successa finora. E non succederà se evitiamo il collasso economico del paese.

Il settantacinque per cento del bilancio afghano proviene da trasferimenti esterni. E ora sono tutti congelati. Il collasso economico può accadere. Dobbiamo impedirlo, senza riconoscere o sostenere il governo in quanto tale.

D. Ma come possiamo farlo? Dare soldi può significare legittimarlo.

R. Dipende da come. Non si possono dare soldi direttamente perché molti dei ministri sono sulla lista dei terroristi degli Stati Uniti. Ma ci sono agenzie dell'ONU che lavorano lì. Se vogliamo che le ragazze vadano a scuola, ci devono essere prima le scuole