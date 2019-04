anna ciriani 7

SI CANDIDA ALLE EUROPEE LA PROF CHE PUBBLICAVA FOTO HOT SUL WEB

Aurora Vigne per www.ilgiornale.it

"Mi chiedono se non ho intenzione di girare un film porno. Ma prefeirsco la politica: il mio sogno più audace è candidarmi, anchè perché non sono una pornostar". L'aveva detto due anni fa Anna Ciriani, la cosiddetta "pornoprof" di Pordenone, e ora l'ha fatto davvero. E così, tra i candidati alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per l'Italia, c'è anche questa insegnante di Lettere finita al centro di polemiche per le sue foto senza vestiti pubblicate su Twitter.

Nel 2008, inoltre, Ciriani venne sospesa dopo che ignoti postarono su internet sue immagini senza veli catturate alla fiera dell'Eros di Berlino. "La richiesta è stata dell'ultim'ora e non ci ho pensato due volte ad accettare - ha spiegato la docente a Il Gazzettino di Venezia -. Sono sempre stata una liberale e penso che le libertà personali vadano tutelate in ogni modo".

"La decisione di essere candidata al Sud - ha aggiunto Ciriani - nasce dalla mia popolarità in tutta Italia: ovunque vada ho sempre avuto consensi perchè sono schietta, mi batto contro tutte le discriminazioni, per il riconoscimento delle pari opportunità. La mia priorità sarà contro il 'revenge porn' di cui sono stata, oltre dieci anni fa, la prima vittima in Italia".

L'insegnante delle foto osé parla poi della sue campagna elettorale in vista delle elezioni. "Farò una campagna elettorale tradizionale - ha concluso - presto visiterò le regioni meridionali convincendo i miei fan e i miei follower, oltre 50 mila solo su Facebook, ad attribuirmi anche il loro consenso elettorale".

