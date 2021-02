GLI EUROPOTERI ALLA CORTE DI RE MARIO - ANGELA MERKEL: “AUGURO A MARIO DRAGHI OGNI BENE! ITALIA E GERMANIA COLLABORANO PER UN'EUROPA FORTE E UNITA” - MACRON FA ECO: “INSIEME, ITALIA E FRANCIA HANNO TANTO DA FARE PER UN'EUROPA PIÙ SOLIDALE E UN NUOVO MULTILATERALISMO”

mario draghi 4

MERKEL, CON DRAGHI ITALIA E GERMANIA PER UN'EUROPA FORTE

(ANSA) - "Auguro a Mario Draghi ogni bene! Italia e Germania collaborano per un'Europa forte e unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore". E' il commento della cancelliera tedesca Angela Merkel, come riferisce un tweet della portavoce del governo tedesco Martina Fietz.

ANGELA MERKEL EMMANUEL MACRON

MACRON, AUGURI A DRAGHI, INSIEME ABBIAMO TANTO DA FARE

(ANSA) - "I miei migliori auguri a Mario Draghi! Insieme, Italia e Francia hanno tanto da fare per costruire un'Europa più forte, più solidale e un nuovo multilateralismo, per offrire ai nostri giovani un futuro migliore". Lo scrive su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron.