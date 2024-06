EUROSCAZZO NEL CENTRODESTRA – TAJANI BACCHETTA SALVINI, CHE AVEVA HA CANNONEGGIATO SULLE NOMINE DEI VERTICI UE (“PUZZA DI COLPO DI STATO”): “SONO GIUDIZI POLITICI, NON È IL MIO LINGUAGGIO, ASSOLUTAMENTE NON INFLUISCONO SUL PESO DELL'ITALIA. LA TRATTATIVA LA FA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER CONTO DELL'ITALIA, NON PER CONTO DELLE FORZE POLITICHE CHE SOSTENGONO IL GOVERNO” – E SULL'ASTENSIONE DELLA MELONI NELLA NOMINA DI VON DER LEYEN: “IL PREMIER HA TENUTO CONTO DELLA NOSTRA POSIZIONE…”

matteo salvini antonio tajani jeffrey prescott

UE: TAJANI, 'PAROLE SALVINI? NON E' MIO LINGUAGGIO MA NON INFLUISCONO SU PESO ITALIA' (Adnkronos) - "Sono giudizi politici, non è il mio linguaggio, ma assolutamente non influiscono sul peso dell'Italia" a livello europeo le parole di Matteo Salvini, secondo cui l'esito delle trattative sulle nomine Ue "puzza di colpo di Stato". Lo ha affermato alla Farnesina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando le dichiarazioni del leader della Lega.

"La trattativa la fa il presidente del Consiglio per conto dell'Italia, non per conto delle forze politiche che sostengono il governo. Non credo che nessuno pensi in Italia che al nostro Paese non spetti un portafoglio di grande importanza e la vicepresidenza della Commissione europea, cosa che è sempre accaduta tranne che con Gentiloni", ha aggiunto Tajani.

UE: TAJANI, 'ITALIA NON E' ISOLATA, NON CONDIVIDO METODO NOMINE'

antonio tajani ursula von der leyen manfred weber donald tusk

(Adnkronos) - "Non c'è stato alcun isolamento dell'Italia" sulle nomine Ue "se vogliamo fare un'analisi oggettiva. Poi per quanto riguarda le scelte di tipo politico, anche io non ho condiviso il metodo". Lo ha affermato alla Farnesina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo cui a Bruxelles "è emersa una netta distinzione" tra i rapporti tra partiti ed i rapporti tra Paesi.

"Forza Italia al Parlamento europeo voterà Roberta Metsola" e "Ursula von der Leyen" alla presidenza della Commissione "come abbiamo sempre detto in sintonia con il Partito Popolare europeo", ha ribadito Tajani, secondo cui "correttamente, il Presidente del Consiglio ha tenuto conto della nostra posizione quando ha annunciato l'astensione" su von der Leyen.

giorgia meloni al consiglio europeo a bruxelles antonio tajani giorgia meloni matteo salvini