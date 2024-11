EVVAI CON L’ESCALATION – PER LA PRIMA VOLTA DALL’INIZIO DELLA GUERRA IN UCRAINA, LA RUSSIA HA LANCIATO UN MISSILE BALISTICO INTERCONTINENTALE – L’ATTACCO ARRIVA DOPO L’OK AMERICANO ALL’UTILIZZO DEI MISSILI ATACMS, PER KIEV, E LA MODIFICA DELLA DOTTRINA NUCLEARE DA PARTE DI MOSCA – IL TEST CON BOMBE VERE DEI BOMBARDIERI USA INSIEME AI TYPHOON ITALIANI A IN LITUANIA, A UN PASSO DAL CONFINE RUSSO…

1. KIEV, RUSSIA HA LANCIATO MISSILE BALISTICO INTERCONTINENTALE

(ANSA) - L'aeronautica militare di Kiev ha dichiarato che la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale dalla regione meridionale di Astrakhan durante un attacco mattutino contro l'Ucraina.

È la prima volta che la Russia utilizza un missile così potente e a lungo raggio durante la guerra. Lo riporta il Guardian. L'Ucraina ha utilizzato missili statunitensi e britannici per colpire obiettivi all'interno della Russia, azione che Mosca aveva avvertito sarebbe stata vista come una grave escalation. Secondo l'aeronautica militare, l'attacco russo ha preso di mira aziende e infrastrutture nella città centro-orientale di Dnipro.

2. CREMLINO NON COMMENTA NOTIZIE SU MISSILE INTERCONTINENTALE

(ANSA) Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha risposto a una domanda relativa al lancio per la prima volta di un missile balistico intercontinentale russo per colpire obiettivi in Ucraina, di cui ha parlato l'Aeronautica di Kiev.

"Vi consiglio di rivolgervi alla Difesa, non ho nulla da dire in questo momento sull'argomento", ha risposto Peskov a una domanda dei giornalisti, secondo quanto riferito dall'agenzia Ria Novosti.

3. I BOMBARDIERI NUCLEARI USA E I TYPHOON DELL’ITALIA, TEST DI AVVISO A PUTIN (CON VERE BOMBE) A UN PASSO DAL CONFINE CON LA RUSSIA

Il 15 e 16 novembre, mentre Joe Biden stava per dare all’Ucraina l’agognato via libera all’uso degl Atacms americani in profondità in Russia, a mille chilometri da Kyiv – nel poligono Nato di Cudgel Range, a Kazlu Ruda, Lituania, si svolgeva una delle esercitazioni Nato più importanti e rare degli ultimi anni, in cui davvero si sono sparate bombe: un test che ha enormi motivi di importanza per varie ragioni.

La prima, è che ha coinvolto i bombardieri nucleari americani di ultima generazione, i B-52 Stratofortress. La seconda è che il lancio è avvenuto a un passo dal confine con la Russia, la terza è che a questa operazione – che è di addestramento ma anche deterrenza - ha partecipato anche l’Italia con ruoli di primissimo piano (con Eurofighter Typhoon). E poi personale di varie nazioni (lituano, ceco, svedese e norvegese). ma fondamentalmente, sparavano Stati Uniti e Italia.

Subito dopo questi due eventi – il primo, il via libera agli Atacms in Russia, su cui si sono scritti fiumi d’inchiostro, il secondo, l’esercitazione nucleare, passata sotto silenzio e totalmente taciuta anche dalla propaganda russa – Vladimir Putin ha firmato in fretta e furia il decreto con le nuove specifiche della “dottrina nucleare” di Mosca

Tecnicamente, il test si è svolto così: durante l’esercitazione un B-52 Stratofortress statunitense e un Eurofighter Typhoon italiano hanno effettuato un addestramento aria-terra con l’aiuto di controllori di volo lituani, cechi, svedesi e norvegesi. Con Usa e Italia, era presente anche una squadra temporaneamente schierata dalla Norvegia. Mentre lo stazionamento di bombardieri B-52 statunitensi in Europa è una pratica regolare della Nato, non lo sono affatto esercitazioni in cu si sparano bombe vere, tantomeno al confine con la Russia.

La stessa cosa a parti invertite sarebbe considerata un messaggio pericolosissimo da parte della Russia. Fatto è che […] all’inizio di novembre gli Stati Uniti hanno schierato quattro di questi B-52 Stratofortress nella base aerea di Mildenhall nel Regno Unito. E da allora, hanno effettuato una serie di voli sopra Finlandia, Svezia, Mare del Nord e Lituania, ma mai avevano sparato, e tantomeno con questa rilevanza.

Estremamente importante e rilevante anche il fatto che fossero affiancati da aviatori italiani: un Paese che sulla carta è il weak link, l’anello debole, dal punto di vista della propaganda putiniana e della sua capacità di attecchire, ma che nonostante tutto continua a rimanere un ottimo alleato americano in Europa, in alcuni gangli fondamentali della sicurezza nazionale. […]

