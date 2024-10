13 ott 2024 19:22

EXTRAPROFITTI, MAXI SCAZZI - VOLANO DI NUOVO STRACCI TRA LEGA E FORZA ITALIA PER LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE – SALVINI VUOLE “FAR PAGARE I BANCHIERI, NON GLI OPERAI”, TAJANI (PER DIFENDERE GLI INTERESSI DI MEDIOLANUM DEI FRATELLI BERLUSCONI) SI OPPONE: “SONO CONTRARIO PERCHÉ È UNA ROBA DA UNIONE SOVIETICA” – GIORGETTI, CHE DEVE TROVARE TRA I 23 E I 25 MILIARDI PER LA FINANZIARIA, AVREBBE CHIESTO ALLE BANCHE (ATTRAVERSO ANTONIO PATUELLI, CAPO DELL'ABI) UNA TASSAZIONE PER 4 MILIARDI MA GLI ISTITUTI DI CREDITO NON INTENDONO SCUCIRE PIÙ DI 1,2-1,3 MILIARDI…