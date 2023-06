FABIANA DADONE REPLICA AL “GIORNALE”: “NON HO MAI CHIESTO NULLA, NON MI È MAI STATO PROMESSO NULLA, NON C'È STATA ‘TRATTATIVA COI VERTICI M5S’, NON SONO ‘IN GUERRA’ CON NESSUNO PER LESINARE UN LAVORO NELLO STAFF PARLAMENTARE. SONO IN CAUSA CON DIVERSI GIORNALI PER DIFFAMAZIONI BEN PIÙ GRAVI E NON INTENDO ARRETRARE DI UN MILLIMETRO. HO LAVORATO DURAMENTE PER USCIRE DALLA POLITICA CON ONORE E NON MI FARÒ INFANGARE DA NESSUNO MAI PIÙ"

fabiana dadone coi piedi sulla scrivania

Dal profilo Instagram di Fabiana Dadone

Oggi su Il giornale, sia cartaceo che web, esce una notizia completamente inventata per screditare in qualche modo la mia immagine. E non è la prima volta.

Come non sarà la prima volta che farò scrivere a un direttore di giornale dai miei legali.

Ho sempre accettato certe congetture quando ero eletta in Parlamento, faceva parte del gioco, ma essere tirata in ballo da ricostruzioni totalmente destituita di fondamento quando non svolgo più incarichi pubblici lo trovo quanto meno meschino.

GIUSEPPE CONTE FABIANA DADONE

Non ho mai chiesto nulla, non mi è mai stato promesso nulla, non c'è stata "trattativa coi vertici M5S", Fabiana Dadone l'ex Ministra non è "in guerra" con nessuno per lesinare un lavoro nello staff parlamentare.

Sono in causa con diversi giornali per diffamazioni ben più gravi e non intendo arretrare di un millimetro contro questi metodi barbari di denigrazione.

Ho lavorato duramente per uscire dalla politica con onore e non mi farò infangare da nessuno mai più.

