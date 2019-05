ALLA FACCIA DELL'OUTING! ''I PARLAMENTARI GAY DELLA LEGA? SONO UNA DECINA''. IL SEXY DEPUTATO ALBERTO RIBOLLA SEPPELLISCE IL FORUM DI VERONA E SCENDE IN CAMPO PER I DIRITTI LGBT. EPPURE NESSUNO DEL CARROCCIO HA PARTECIPATO ALL'INIZIATIVA DI SPADAFORA, LEADER DEI GRILLINI ARCOBALENO: ''SIAMO IN CAMPAGNA ELETTORALE. LA MIA VITA SENTIMENTALE? OGNUNO NEL PRIVATO FA CIÒ CHE CREDE. C'È A CHI PIACE L'AMATRICIANA E CHI LA CACIO E PEPE…''

Simone Canettieri per ''Il Messaggero''

Alberto Ribolla, 34 anni di Bergamo, è un deputato della Lega in campo per i diritti dei gay.

«La battaglia contro l' omofobia non è solo del M5S. Nessuno deve essere discriminato. E non siamo d' accordo sulle adozioni».

Matrimoni gay?

«No. Ma le unioni civili sì».

Ma perché nessuno della Lega ha partecipato all' iniziativa di Spadafora contro l' omofobia?

«Siamo impegnati in campagna elettorale. Non è una priorità, , ma siamo nel 2019».

Quindi?

«Nessun passo indietro».

I parlamentari gay nella Lega sono una decina.

«Sì, l' importante è fare bene il proprio lavoro».

C' è paura nel Carroccio a far coming out?

«Ma no, ciascuno vive la propria sensibilità come meglio crede.

Anche tra i nostri elettori ci sono molti gay».

Dunque nessun timore a dichiararsi?

«No, in passato c' erano anche associazioni all' interno della Lega, è una questione personale e non politica».

Certo.

«Ci sono tante voci che girano sulle persone. Io? Ognuno nel privato fa quello che vuole. C' è a chi piace l' amatriciana e a chi piace la cacio e pepe».

Prego?

«Sì, sono gusti personali».

E il congresso della famiglia di Verona?

«Ormai è una cosa passata. Sui contenuti ognuno ha la propria idea».

Altro che Lega, lei è democristiano.

«Vale la linea di Salvini».

