FACILE FARE I DEMOCRATICI COI SOLDI DEGLI ALTRI - SAPETE CHI PAGA I DEBITI DE “L’UNITÀ”? LO STATO ITALIANO! - AI TEMPI DI D’ALEMA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PALAZZO CHIGI FECE DA GARANTE PER I 200 MILIONI DI EURO CHE IL GIORNALE DEI DS DOVEVA ALLE BANCHE - TUTTO FU POSSIBILE GRAZIE A UNA LEGGE DEL 1998 FRUTTO DEL GOVERNO PRODI. LE BANCHE ACCETTARONO E ORA TRE SENTENZE IMPONGONO IL SALDO ALLO STATO...

Chiara Giannini per “il Giornale”

L'UNITA'

Lo scandalo è di quelli che fanno tremare le fondamenta dei palazzi. Tremila e duecento per l' esattezza, secondo i bene informati. Tanti erano infatti gli immobili dati in garanzia dai Democratici di sinistra utili ad assumere un debito milionario del giornale per eccellenza della sinistra, L' Unità, verso un gruppo di banche.

Debito garantito dalla presidenza del Consiglio dei ministri il 5 febbraio del 2000. La notizia è che ora quel debito, che oggi ammonta a 81,6 milioni di euro, pesa proprio sulle spalle di Palazzo Chigi, ma che alla fine a pagare saranno i cittadini italiani.

GERENZA DE L'UNITA' CON BELPIETRO COME DIRETTORE RESPONSABILE

La storia inizia a cavallo del nuovo secolo. All' epoca Massimo D' Alema è presidente del Consiglio dei ministri e anche presidente dei Ds (Democratici di sinistra). L' Unità ha contratto molti anni prima (si parla di 31 anni fa) un debito di 200 milioni di euro con le banche, ma i soldi non ci sono, quindi i Ds propongono alla presidenza Consiglio, cioè a D' Alema, di assumere su se stessa quel debito grazie a una legge del 1998, frutto del governo Prodi, che però concedeva la garanzia statale all' editoria.

romano prodi massimo d'alema 3

Le banche accettano, in quanto il partito si dimostra capiente perché titolare di immobili.

ROMANO PRODI ALLA FESTA DE L'UNITA' A RAVENNA 1

Circa la metà della cifra viene saldata con le entrate del finanziamento pubblico ai partiti, il resto manca. Peccato che quel patrimonio immobiliare da tempo non esista più.

romano prodi massimo d'alema 1

Risulta anche da una perizia dell' ingegner Marco De Angelis fatta per il Tribunale di Roma che, nei giorni scorsi, con tre sentenze ha rigettato tre ricorsi fotocopia presentati dall' Avvocatura dello Stato in opposizione ai decreti ingiuntivi di Intesa, UniCredit, Bpm e Bnl e legati al rimborso dei crediti utilizzando la garanzia dello Stato.

l'unità contro l'autostrada del sole

Come si legge nelle sentenze, il giudice Alfredo Maria Sacco ha dato autorizzazione alle banche a rivalersi sui debitori per inadempimento e quindi non per insolvenza. Il tutto nonostante l' Avvocatura dello Stato avesse chiesto e ottenuto dal magistrato di valutare a quanto ammontasse il patrimonio del partito, che il consulente del giudice di Roma ha censito in una perizia molto accurata e per certi aspetti incompleta, atteso che lo stesso giudice ha disatteso la richiesta di poter proseguire le indagini peritali.

ugo sposetti

Nonostante questo, però, il magistrato ha deciso che a pagare i debiti dei Democratici di Sinistra dovrà essere la presidenza del Consiglio dei ministri, appurato che, si legge nelle sentenze, il partito di D' Alema & C., ha posto in essere una serie di condotte «apparentemente elusive (e forse fraudolente), per sottrarre i propri beni dalla garanzia, patrimonio» che poi, nel 2007, l' allora tesoriere Ds Ugo Sposetti, poi senatore Pd, ha provveduto a «collocare» in 57 fondazioni e che, a dire dello stesso Sposetti, non è più aggredibile dalle banche.

romano prodi massimo d'alema 5

Palazzo Chigi ha anche chiamato in giudizio i Ds, oggi presieduti da Antonio Corvasce, che si sono costituiti con il nuovo tesoriere Vito Carlo D' Aprile il quale, da tempo, per poter fare fronte a tutti i debiti, ha chiesto il conto della sua gestione al senatore Sposetti, nel 2008 parlamentare del Pds, senza esito. Dalle carte risulta che le banche coinvolte devono avere indietro diversi milioni di euro: UniCredit 22 milioni circa, Intesa San Paolo 35 milioni, Bpm 14,7 milioni di euro e Bnl 14 milioni.

concita de gregorio l'unita' 2

Già nel 2014, all' epoca del governo Renzi, la presidenza del Consiglio aveva presentato opposizione, facendo ricorso attraverso l' Avvocatura dello Stato, perché non sussistevano «i presupposti per l' escussione della garanzia stessa chiedendo e ottenendo di chiamare in manleva l' associazione Democratici di Sinistra, già Partito democratico della Sinistra».

massimo d'alema romano prodi 3

Ma il decreto fu dichiarato immediatamente esecutivo. Con le sentenze del 10 settembre si chiude il primo capitolo della vicenda. Tocca allo Stato, che potrà rivalersi sui Democratici di sinistra, che sono i recenti antenati del Partito democratico. Solo che non c' è più un euro, visto che il patrimonio un tempo millantato non è che una scatola vuota.

walter veltroni massimo d'alema sergio cofferati nazionale politici 2002 foto augusto casasoli:contrasto

Dove sono finiti quei 3.200 immobili di cui solo una piccola parte è stata censita nella perizia fatta fare dal Tribunale di Roma? Che farà il premier Giuseppe Conte? Darà ordine di rivalsa sul partito dei Ds o andrà in appello? Il rischio è che a pagare i debiti di un partito siano i cittadini.

ugo sposetti massimo d'alema romano prodi 1 d'alema berlusconi achille occhetto massimo d'alema massimo d'alema al timone della ikarus D'ALEMA E LA BARCA 'GIULIA G' (EX IKARUS) massimo d'alema romano prodi romano prodi massimo d'alema 6 massimo d'alema a palazzo chigi nel 1998 ph guido harari:contrasto romano prodi massimo d'alema 4