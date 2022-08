Con Crisanti e Speranza al primo colpo di tosse ci rinchiudono in casa fino a fine legislatura — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) August 16, 2022 La candidatura del virologo Crisanti con il Pd, conferma il carattere politico e non sanitario di molte delle scelte avvenute durante la pandemia tra lockdown a oltranza, green pass, misure liberticide. Chi si presentava come “tecnico” aveva in realtà un’ideologia ben precisa. — Francesco Giubilei (@giubileif) August 16, 2022 Sì, esatto. Anche da questo tw si capiscono tante cose. Tipo che per fortuna l’Italia non è stata governata da @matteosalvinimi durante il #Covid. #Crisanti #Salvini https://t.co/ZEOfO6Vo5r — Enrico Letta (@EnricoLetta) August 16, 2022

1 - ELEZIONI 2022, CRISANTI: "ONORATISSIMO DI ESSERE CANDIDATO PD"

"Sono onoratissimo di essere stato candidato dal Partito democratico". Così all'Adnkronos Salute Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, commenta la sua candidatura alle elezioni politiche. Il microbiologo sarà capolista in Europa per i dem.

"Mi rivolgo agli elettori di Salvini e voglio dirgli che gli errori che ha fatto, le valutazioni, in politica estera, in sanità, in economia, sono la garanzia degli errori che potrà fare se avrà la possibilità di governare", ha poi aggiunto a 'Coffee Break' su La7 Crisanti, replicando a quanto scritto da Matteo Salvini su Twitter: "Il televirologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose".

"Ad Andrea Crisanti auguro ogni successo. E qui mi fermo". Così all'Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commenta con una battuta la candidatura del virologo. "Io sono tranquillamente sul lago a scrivere il mio libro sull'influenza", aggiunge Galli

"Ho visto che Andrea Crisanti e Pier Luigi Lopalco si sono candidati. E' una scelta rispettabile e anche utile per la comunità. Per loro c'è un problema anagrafico, entrambi credo che siano vicini alla pensione e fanno una scelta per il futuro. Hanno fatto tanto per la scienza e ora potranno portare quello che hanno fatto in Parlamento", il commento all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

"Sono sempre contento quando un collega scende in politica, indipendentemente dallo schieramento. Credo che sia sempre un valore aggiunto. Crisanti ha dato molto in questi due anni e mezzo, senz'altro può rappresentare un valore aggiunto e ne beneficerà indirettamente la sanità. E' un professore universitario, ha una larga esperienza clinica: è un esponente della società civile che aggiungerà qualcosa in futuro, indipendentemente dallo schieramento politico". Così il sottosegretario alla Salute Perpaolo Sileri commenta a 'Coffee Break' su La 7.

2 - MATTEO BASSETTI, LA LEZIONE A CRISANTI: "PERCHÉ A DIFFERENZA SUA NON MI CANDIDO"

Matteo Bassetti dà una lezione al collega Andrea Crisanti che correrà alle prossime elezioni con il Pd. "Ho visto che Crisanti e Pier Luigi Lopalco si sono candidati. È una scelta rispettabile e anche utile per la comunità. Per loro c’è un problema anagrafico, entrambi credo che siano vicini alla pensione e fanno una scelta per il futuro.

Hanno fatto tanto per la scienza e ora potranno portare quello che hanno fatto in Parlamento", commenta il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova che chiude la porta alla sua candidatura alle elezioni politiche ma lascia aperta forse quella per essere chiamato eventualmente al ministero della Salute.

"Sono contento di fare il medico e il professore universitario. Non mi candido, appeno ho detto che avrei dato la disponibilità per fare il tecnico mi hanno sparato addosso", aggiunge infatti il professore. Che sull’ipotesi per fare il ministro della Salute resta vago: "Vedremo cosa succederà dopo il 25 settembre, chi sarà il premier. La politica qualche volta ha paura dei professionisti e dei tecnici, io sono contento di fare il mio lavoro".

Poi tira una frecciata: "Il fatto poi che gli unici due candidati virologi siano a sinistra, fa pensare che la destra abbia paura a toccare questo argomento", conclude Matteo Bassetti. "Questa è la sensazione. Aver cancellato la pandemia, la campagna vaccinale, dalle agende del centrodestra non farà sparire il Covid".

