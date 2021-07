LE FAIDE DE’ NOANTRI LE ESPORTIAMO SUL “NEW YORK TIMES” - IL QUOTIDIANO STATUNITENSE, IN UN ARTICOLO FIRMATO DA JASON HOROWITZ, RIPORTA LE PAROLE DI MARCO TRAVAGLIO SU DRAGHI (“FIGLIO DI PAPA’”): “IL DIRETTORE DEL FATTO QUOTIDIANO, CHE HA PROFONDI LEGAMI CON I MAGISTRATI E CHE HA AGITO DA MEGAFONO PER LE CALUNNIE DEI CINQUE STELLE, ATTACCA CON IRA E OPPONE STRENUA RESISTENZA CONTRO QUELLA CHE DÀ SEMPRE PIÙ LA SENSAZIONE DI ESSERE LA FINE DI UN’EPOCA NELLA POLITICA ITALIANA…”

Le parole pronunciate da Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, in occasione della festa di Liberi e Uguali durante l'intervista con Chiara Geloni, con gli attacchi alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia e al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al quale il giornalista ha dato del "figlio di papà", attacchi applauditi dai presenti ma criticatissimi da gran parte dell'opinione pubblica e dalla politica, sono finite citate anche sul New York Times.

In un lungo articolo firmato dal corrispondente del NYT Jason Horowitz, quest'ultimo ha raccontato la saga della riforma Cartabia, partendo dalla vicenda giudiziaria e personale di Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi vittima di una feroce campagna denigratoria (da parte del M5s) ai tempi del suo arresto nel 2016, e poi scagionato pochi mesi fa "perché il fatto non sussiste".

Horowitz cita le scuse di Luigi Di Maio in merito al fango sparso contro Uggetti - che per giunta fomentò il successo dei grillini nelle elezioni amministrative di quell'anno - e prosegue nella disamina sulla riforma Cartabia, segnalando come gli stessi 5 Stelle - prima strenuamente contrari - abbiano poi dato il via libera accettando di ritirare i loro emendamenti proposti, e come il provvedimento trovi l'appoggio di Forza Italia, a Destra, e del Pd, a Sinistra.

A quel punto Horowitz tira in ballo, per l'appunto, anche Travaglio, commentando: (*) "Non tutti sono entusiasti, però. Marco Travaglio, direttore responsabile del Fatto Quotidiano, che ha profondi legami con i magistrati e che ha agito da megafono per le calunnie dei Cinque Stelle, attacca con ira e oppone strenua resistenza contro quella che dà sempre più la sensazione di essere la fine di un’epoca nella politica italiana. Questo mese ha sbeffeggiato Mario Draghi dandogli del ragazzino viziato e ha definito la sua Ministra della Giustizia Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale, come una sprovveduta che 'non sa distinguere fra un tribunale e un phon'".

