I FALCHI ORMAI SONO AVVOLTOI – LA COMMISSIONE UE PRESENTA LA SUA PROPOSTA SUL TETTO AL PREZZO DEL GAS E I PAESI FRUGALI INSISTONO A ROMPERE LE PALLE: “È COME METTERE L’AIRBAG IN MACCHINA PRIMA DI INIZIARE A GUIDARE O SOLO DOPO L’INCIDENTE” – “CONTIENE UN ELENCO DI DOMANDE SENZA RISPOSTE SUI RISCHI, I BENEFICI E IL FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO….”

1 - DA PAESI SCETTICI DUBBI SU PRICE CAP,'QUESTIONI IRRISOLTE

(ANSA) - La proposta sul tetto al prezzo del gas è "come mettere l'airbag in macchina prima di iniziare a guidare o solo dopo l'incidente" e "lascia diverse domande che restano senza risposta".

E' quanto sottolineano fonti diplomatiche europee intrepretando le riserve che potrebbero essere avanzate dal fronte dei Paesi tradizionalmente scettici sulla proposta sul price cap della Commissione.

La proposta "contiene un elenco di domande senza risposte sui rischi, i benefici e il funzionamento interno del meccanismo" e "una delle domande chiave è se mantenere i benchmark prima o dopo il limite di prezzo", spiegano le stesse fonti.

2 - UE PRESENTA IL PRICE CAP, SCATTA SOLO IN CASO DI EMERGENZA

(ANSA) - Un price cap "di ultima istanza" sui mercati Ttf, attivabile solo davanti a prezzi del gas "straordinariamente elevati". Sono i contorni, stando all'ultima bozza di cui l'ANSA ha preso visione, della proposta legislativa sul tetto al prezzo del gas che la Commissione Ue presenterà nel pomeriggio.

Diversi nodi sono ancora da sciogliere, come la soglia del cap e la definizione del periodo di riferimento di aumento dei prezzi che porterebbe all'attivazione del meccanismo. Due punti in merito ai quali nel testo non sono infatti ancora indicate le cifre. Il regolamento avrebbe validità di un anno dal 1° gennaio 2023.

