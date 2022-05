31 mag 2022 09:29

UNA FAMIGLIA DI CULI IN POLTRONA - LA SORELLA DI MARINE, MARIE-CAROLINE, TORNA A CANDIDARSI PER UN SEGGIO DA DEPUTATA - LO FECE NEL 1995 MA VENNE BATTUTA DA UN GIOVANE EMERGENTE DELLA DESTRA GOLLISTA, NICOLAS SARKOZY - LA 62ENNE PRIMOGENITA DI JEAN-MARIE LE PEN SI PRESENTA PER IL RASSEMBLEMENT NATIONAL DOPO AVERE FATTO CAMPAGNA ELETTORALE PER LA SORELLA - SU DI LEI, PER ANNI, CI FU LO STIGMA DI AVER SEGUITO IL MARITO BRUNO MEGRET NELLA FALLIMENTARE SCISSIONE DAL FRONT NATIONAL NEL 1998…