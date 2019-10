FAMO ‘NA RIMPATRIATA - AVVERTITE LA LAMORGESE: DI MAIO PENSA DI ESSERE MINISTRO DELL’INTERNO E PRESENTA IL PIANO RIMPATRI: “È UN DECRETO CHE NON URLA, FA I FATTI. SIAMO ALL’ANNO ZERO. NEI 14 MESI PRECEDENTI NON È STATO FATTO NULLA”. MA CHI C’ERA AL GOVERNO CON SALVINI? - “LA REDISTRIBUZIONE EUROPEA PUÒ AVERE UN EFFETTO PULL FACTOR SULLE PARTENZE”. MA COME? E LA SOLIDARIETA' CHE CHIEDEVA?

MIGRANTI, DI MAIO: OGGI PRIMO STEP PIANO RIMPATRI, È LAVORO DI SQUADRA

luigi di maio giuseppe conte

(LaPresse) - "Per me è molto importante presentarvi il nostro primo step del nostro piano rimpatri sicuri. E' stato un lavoro di squadra. Ringrazio il ministro Bonafede, ma anche il presidente Conte e la ministra Lamorgese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina.

MIGRANTI, DI MAIO: TEMPI VERIFICHE DA 2 ANNI A 4 MESI, DL DI FATTI

LUIGI DI MAIO E MATTEO SALVINI INVECCHIATI CON FACEAPP

(LaPresse) - "Noi oggi firmiamo questo decreto ministeriale che ci consente di portare le procedure per stabilire se una persona può stare in Italia da 2 anni a 4 mesi e se l'esito è negativo questa persona può essere rimpatriata". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina. "E' un decreto che non urla. E' un decreto che fa i fatti", ha aggiunto.

LUIGI DI MAIO MATTEO SALVINI

MIGRANTI, DI MAIO: SU RIMPATRI SIAMO AD ANNO ZERO. IN 14 MESI FATTO NULLA

(LaPresse) - "Sui rimpatri siamo all'anno zero. Anche nei 14 mesi precedenti non è stato fatto nulla". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina. "Io non credo che la redistribuzione dei migranti negli altri Paesi europei sia la soluzione definitiva. Dobbiamo fare molto di più sul sistema dei rimpatri", ha aggiunto.

giuseppe conte luigi di maio

MIGRANTI, DI MAIO: NESSUNA VOLONTÀ DI CONTRAPPORRE TESTO A DL SICUREZZA

(LaPresse) - "Per quanto riguarda il decreto sicurezza, qui non c'è nessuna volontà di mettere questo decreto in contrapposizione con altri. Abbiamo detto che sul decreto sicurezza recepiremo le osservazioni del presidente della Repubblica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina.

MIGRANTI, DI MAIO: 13 I 'PAESI SICURI' PREVISTI DA DECRETO RIMPATRI

SALVINI MIGRANTI

(LaPresse) - "Sono tredici i 'Paesi sicuri' inseriti nel decreto ministeriale sui rimpatri e sono "Algeria, Marocco, Tunisia, Albania, Bosnia Erzegovina, Capo verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Senegal, Serbia, Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina.

MIGRANTI, DI MAIO: PREOCCUPATI, REDISTRIBUZIONE PUÒ AUMENTARE PARTENZE

(LaPresse) - La redistribuzione europea dei migranti "può avere un effetto di pool factor sulle partenze", perché "tu parti e sai che non solo arrivi in Italia ma puoi arrivare anche in Francia.

luciana lamorgese paola de micheli giuseppe conte luigi di maio

La redistribuzione può anche aumentare le partenze". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina. "Abbiamo delle preoccupazioni sulla redistribuzione - ha aggiunto Di Maio - preoccupazioni che sono condivise da altri paesi. Stiamo lavorando per evitare il pool factor. Chi ha bisogno di aiuto può restare in Europa ma chi non può restare sarà rimpatriato, il meccanismo deve essere questo".

migranti ocean viking

MIGRANTI, DI MAIO: VERIFICHEREMO NO VIOLAZIONI DIRITTI IN PAESI SICURI

(LaPresse) - "Per tutti i casi in cui si dovessero verificare discriminazioni, la nostra Costituzione, le nostre leggi tutelano i diritti dell'individuo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina, rispondendo a chi gli chiedeva di possibili violazioni dei diritti nei Paesi che lui ha elencato come 'sicuri' per i rimpatri. "L'elenco - ha sottolineato - è stato stilato dalle strutture del ministero degli Esteri e del Viminale", che hanno fatto le verifiche.

MIGRANTI, DI MAIO: PRESTO IN VIAGGIO IN MAROCCO E TUNISIA

conte di maio

(LaPresse) - "Il Marocco sarà oggetto di uno dei miei prossimi viaggi, insieme alla Tunisia. Chiederemo la riunione del gruppo di lavoro italo-tunisino per incrementare i rimpatri". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina.

MIGRANTI, DI MAIO: FONDO RIMPATRI PUÒ ARRIVARE A 50 MLN

sbarchi fantasma 3

(LaPresse) - "Il fondo rimpatri, che può arrivare fino a 50 milioni di euro, va implementato. Oggi dispone di cifre irrisorie, 2-4 milioni di euro" Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina. "Non è il fondo che ci serve per pagare le spese di rimpatrio - ha spiegato - ma il fondo che ci permette di implementare gli accordi attraverso i progetti di cooperazione allo sviluppo".

sbarchi fantasma 1 sbarchi fantasma 5 sbarchi fantasma 7 sbarchi fantasma 6 sbarchi fantasma 4 sbarchi fantasma 2