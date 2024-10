LO FAMO SPANO – ALESSANDRO GIULI TIRA DRITTO E NOMINA IL SUO FEDELISSIMO, FRANCESCO SPANO, COME NUOVO CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA – IL MINISTRO DELLE SUPERCAZZOLE NON HA CAMBIATO IDEA, NONOSTANTE LE POLEMICHE DEI PRO-VITA PER LO “SCANDALO” DELL’UNAR (L’ENTE ANTI-DISCRIMINAZIONI CHE DIRIGEVA NEL 2017 FU ACCUSATO DI AVER FINANZIATO UN’ASSOCIAZIONE DEDITA ALLA PROSTITUZIONE MASCHILE)

(ANSA) -Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato oggi Francesco Spano nel ruolo di Capo di Gabinetto. Lo annuncia il Mic in una nota.

Estratto da www.quotidiano.net

[…] Ma chi è Francesco Spano? Direttore dell’Unar (Ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio) con il governo Gentiloni, Spano si dimise nel 2017 dopo un video mandato in onda dalla trasmissione Le Iene in cui si accusava l’ente di aver finanziato un’associazione gay dedita alla prostituzione maschile.

Riepiloga – a suo modo – lo ‘scandalo’ del 2017 proprio Pro Vita. L’Unar “aveva finanziato con 55mila euro un'associazione LGBTQ, di cui lo stesso Spano sarebbe stato socio, accusata di praticare nei propri circoli prostituzione, scambismo e promiscuità sessuale di ogni genere, tra ‘dark room’ e ‘glory hole’”.

[…] Avvocato, classe 1977, nato a Pisa, ha insegnato a Siena e Tor Vergata. E’ stato in passato collaboratore di Giuliano Amato, prima di approdare alla Fondazione MAXXI in cui ha ricoperto il ruolo di segretario generale a più riprese e dove ha conosciuto Giuli che del Maxxi era presidente. Esperto di dialogo interculturale e interreligioso, è stato consulente per il Pd in merito a questioni di immigrazione, pari opportunità, e tutela delle minoranze.

Ai tempi della vicenda Unar Spano disse di non spiegarsi come fosse intestatario della tessera dell’associazione Lgbt finita nel mirino e rivendicò di aver “sempre agito nella correttezza”. L’assegnazione di quei fondi era regolare – spiegò –, frutto di una procedura “trasparente”. E poi si trattava solo di un primo bando, per cui i soldi furono solo “assegnati” e mai “erogati”. La Corte dei conti gli diede ragione di fatto smontando un anno dopo le accuse e negando ogni illiceità nell’ormai noto bando. […]

