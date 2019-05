“DOBBIAMO PREPARARCI PER IL DOPO”, BERLUSCONI IN OSPEDALE, PANICO IN FORZA ITALIA – ALL'INDOMANI DEL VOTO EUROPEO, SARA’ BAGARRE: TOTI È PRONTO A FAR PARTIRE IL PROGETTO NUOVO CON LA MELONI, ALTRI CERCHERANNO L' INVESTITURA DELLO STESSO BERLUSCONI PER PRENDERE IL COMANDO. SULLO SFONDO NON SI ESCLUDE LA PISTA DEL PAPA STRANIERO' – LA PRESTIGIACOMO: “DOBBIAMO SUBITO DIRE CHE SALVINI È IL NOSTRO NEMICO” – GIACOMONI RASSICURA: “DOPO IL 26 MAGGIO CI SARÀ SEMPRE BERLUSCONI”