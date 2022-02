NEL GOVERNO SONO IN TANTI, ORMAI, A SBUFFARE PER IL METODO DRAGHI: "I DECRETI NON VENGONO MAI CONDIVISI PER TEMPO" - SI RACCONTA CHE NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI MARTEDÌ, QUANDO È STATO AFFRONTATO IL DECRETO SULLE CONCESSIONI BALNEARI, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE ENRICO GIOVANNINI SI SIA INCAZZATO COME UNA BISCIA. È TITOLARE DEL DOSSIER MA HA MASTICATO AMARO: "VEDO SOLO ADESSO, PER LA PRIMA VOLTA, IL TESTO DEL DECRETO" - IL CDM VIENE SOSPESO, IL NERVOSISMO RIMANE, MA GIOVANNINI RICEVE ANCHE QUALCHE PACCA SULLA SPALLA - "LA STAMPA": "FINORA PROTESTAVANO I MINISTRI 'POLITICI'. ORA INIZIANO I 'TECNICI'. E NON LI SI PUÒ NEMMENO ACCUSARE DI AVER INIZIATO LA CAMPAGNA ELETTORALE"