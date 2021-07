1 lug 2021 19:35

LE FANTA-TEORIE DEL “FATTO” - GIANNI BARBACETTO LANCIA LA BOMBA: URBANO CAIRO STAREBBE PENSANDO DI CANDIDARSI COME SINDACO A MILANO PER IL CENTRODESTRA. SAREBBE IN CORSO UN SONDAGGIO RISERVATISSIMO PER VALUTARE LE SUE CHANCE CONTRO BEPPE SALA - SCRIVE BARBACETTO CHE SI TRATTA DI “UNA VERA NOVITÀ, ANCORA SEGRETA” (TALMENTE SEGRETA CHE SOLO LUI NE È A CONOSCENZA …)