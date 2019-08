30 ago 2019 10:26

IL FANTASMA DI MARIO MONTI ALEGGIA SUL QUIRINALE – DITE AI GRILLINI CHE AL COLLE SONO SULLA STESSA LUNGHEZZA D’ONDA DEL PD: CONTE NON È DA CONSIDERARE SUPER PARTES E PER QUESTO SAREBBE BENE DARE IL VICEPREMIER UNICO AL PD – PERCHÉ MATTEO RENZI NON RECLAMA POSTI PER SÉ E PER I SUOI? A PRIMAVERA CI SONO MOLTE NOMINE IN ARRIVO – ZINGARETTI ACCETTEREBBE UN VICE-CONTE GRILLINO, PURCHÉ NON SIA DI MAIO…