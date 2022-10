17 ott 2022 15:30

PER FAR FUORI I NEMICI SENZA ROTTURE BASTA DIRE CHE SONO CORROTTI – DA QUANDO XI JINPING È SALITO AL POTERE, PIÙ DI 4,6 MILIONI DI PERSONE SONO STATE INDAGATE PER CORRUZIONE. SONO I NUMERI FORNITI A MARGINE DEL CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA, CHE RIELEGGERÀ IL PRESIDENTE PER IL TERZO MANDATO CONSECUTIVO – DI TUTTE LE PERSONE INDAGATE DAL 2012, 553 ERANO STATE NOMINATE DAL COMITATO CENTRALE, PIÙ DI 25MILA ERANO FUNZIONARI DI DIPARTIMENTI E UFFICI, E OLTRE 182MILA I FUNZIONARI LOCALI…