PER FAR SPARIRE IL COVID BASTA SMETTERE DI CONTARE I CONTAGI – PER IL GOVERNO LA PANDEMIA È FINITA: IL MINISTRO DELLA SALUTE, ORAZIO SCHILLACI, ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DEL BOLLETTINO GIORNALIERO CON I DATI SULLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA: SARÀ RESO NOTO CON CADENZA SETTIMANALE. I MEDICI SOSPESI PER INADEMPIENZA ALL’OBBLIGO VACCINALE SARANNO REINTEGRATI, E IN OSPEDALE SI POTRÀ ANDARE SENZA MASCHERINA…

ROBERTO SPERANZA ORAZIO SCHILLACI

1 - SCHILLACI, REINTEGRO MEDICI SOSPESI INADEMPIENZA VACCINI

(ANSA) - E' in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all'obbligo vaccinale, prima del termine di scadenza della sospensione.

E' quanto annuncia il neo ministro della Salute Orazio Schillaci in una nota rendendo nota anche la sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell'epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale.

2 - COVID, SVOLTA IN OSPEDALE: PARENTI SENZA MASCHERINE TORNANO I MEDICI NO VAX

Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti e Fabio Rossi per “il Messaggero”

BOLLETTINO COVID 27 OTTOBRE 2022

«Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c'era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore liberalizzazione». Orazio Schillaci, neo ministro della Salute, ex rettore dell'Università Tor Vergata di Roma ed esperto del comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità dal 2020, sul Covid prepara a un allentamento delle regole.

COVID OSPEDALI

I primi effetti li vedremo in ospedale, dove per entrare, magari per fare visita a un familiare, non saranno più necessarie le mascherine (sia pure con delle eccezioni). L'ordinanza del ministro precedente, Roberto Speranza, che regola questa materia, scade il 31 ottobre.

Era stata decisa una proroga di un mese, senza andare oltre, proprio per rispettare poi le decisioni del successore. […] Mancano dunque pochi giorni alla scadenza del provvedimento e ieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Tor Vergata, a Roma, i giornalisti hanno chiesto a Schillaci: prorogherete l'obbligo di mascherina negli ospedali?

ORAZIO SCHILLACI 6

Il ministro è stato prudente nella risposta, ma ha fatto capire che l'orientamento è quello di un alleggerimento delle regole […]. Nelle Regioni ci sono perplessità, anche alla luce dell'ultimo documento dell'Ema che preannuncia una nuova ondata a causa delle sotto varianti in arrivo. L'Emilia-Romagna si affiderà a una «forte raccomandazione all'uso delle mascherine in corsia».

[…] L'altra novità in arrivo è il ritorno al lavoro di medici e infermieri che erano stati sospesi perché si erano rifiutati di vaccinarsi. Dalla maggioranza di centrodestra ci sono forti spinte perché sia anticipato il loro rientro, tenendo conto che la norma in vigore estende fino al 31 dicembre l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari. Il provvedimento di sospensione della regola è scontato e, precisano fonti della maggioranza, non si tratta di una linea no Vax, ma della presa atto che ci sono carenze negli organici e che la stragrande maggioranza degli operatori si è vaccinata.

GUIDO CROSETTO ORAZIO SCHILLACI ORAZIO SCHILLACI AL QUIRINALE PER IL GIURAMENTO

«E comunque la fase emergenziale è cessata». […]

ORAZIO SCHILLACI 6