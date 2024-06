FAR WEST ALLA CAMERA! – RISSA A MONTECITORIO: IL DEPUTATO M5S LEONARDO DONNO È STATO AGGREDITO DAL LEGHISTA IGOR IEZZI - DONNO, ESPULSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA LORENZO FONTANA DOPO AVER PROVATO A CONSEGNARE UNA BANDIERA DELL'ITALIA A CALDEROLI, È STRAMAZZATO A TERRA ED È STATO PORTATO VIA DAI MEDICI. A FARNE LE SPESE ANCHE UN COMMESSO, INTERVENUTO PER SEDARE LA RIVOLTA, CHE SI È BECCATO PUGNI ALLO STOMACO E ALLA TESTA – CONTE: “GIÙ LE MANI DA NOI, GIÙ LE MANI DAL NOSTRO TRICOLORE. NON PASSERETE. VERGOGNA…” - LEGHISTI E FRATELLI D'ITALIA MINIMIZZANO: "SI È BUTTATO A TERRA, HA FATTO UNA SCENEGGIATA - I VIDEO DA DIVERSE ANGOLAZIONI

1.RISSA ALLA CAMERA: IEZZI (LEGA) AGGREDISCE DONNO (M5S) A PUGNI. IL DEPUTATO FINISCE A TERRA E SI SENTE MALE, INTERVENGONO I MEDICI

Ancora caos nell'aula della Camera. Il deputato M5S Leonardo Donno ha provato, secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari, a consegnare una bandiera dell'Italia al ministro Roberto Calderoli.

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana lo ha espulso. Alcuni parlamentari della destra si sono messi in mezzo e poi «Iezzi lo ha colpito con dei pugni ripetutamente sulla testa - riferisce Nicola Fratoianni - facendolo stramazzare a terra». Il deputato M5S è stato portato via dai paramedici in sedia a rotelle.

L'aggressione avvenuta alla Camera ai danni di Leonardo Donno è un fatto gravissimo e vergognoso. Il nostro deputato voleva solo consegnare una bandiera italiana al ministro Calderoli, quando è stato aggredito fisicamente da parlamentari della maggioranza tra cui il leghista Iezzi, venendo colpito con pugni e finendo a terra. Chiediamo provvedimenti seri […]», commentano dal M5S.

2. AUTONOMIA. CONTE: DONNO USCITO IN BARELLA, NON PASSERETE /VIDEO

(DIRE) - "Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei deputati. Giù le mani da noi, giù le mani dal nostro tricolore. Non passerete. Vergogna". Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte, che posta il video dell'aggressione.

3. GUERRA' DI VIDEO RISSA IN AULA TRA DEPUTATI IN TRANSATLANTICO

(ANSA) - È 'guerra' di video tra i deputati che hanno immortalato la scena della rissa avvenuta in Aula poco fa, interrompendo il voto sulla riforma dell'autonomia differenziata. Nel Transatlantico, in attesa della fine della riunione dei capigruppo, ci sono molti capannelli di parlamentari, ciascuno attorno a cellulari che riprendono le scene e con commenti di parte.

Per quelli di Fratelli d'Italia o della Lega a innescare la rissa è stata la provocazione del deputato 5 Stelle, Leonardo Donno di consegnare al ministro delle Autonomie, Calderòli, un Tricolore. Per le opposizioni invece non c'era nessuna violenza nel gesto. Parecchi, inoltre, contestano che Donno sia stato davvero colpito da un leghista (si fa il nome di Igor Iezzi) e qualcuno scherza sul fatto che in realtà quello del grillino sia stato un fallo di simulazione.

Ecco il video, il leghista Iezzi ha colpito @LeonDonnoM5S con dei pugni ripetutamente sulla testa – ed è stramazzato a terra. Il deputato M5S è stato portato via dai paramedici in sedia a rotelle. pic.twitter.com/c0OrwUM9ai — MC (@Virus1979C) June 12, 2024

4. AUTONOMIA: MOLINARI (LEGA), 'CONTATTO FISICO IEZZI-DONNO? DINAMICHE PARLAMENTARI...'

(Adnkronos) - ''Dinamiche parlamentari...''. In Transatlantico, a Montecitorio, il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari alza le braccia e prova a minimizzare quando gli chiedono cosa ne pensa del clima incandescente e conseguente parapiglia scoppiato in Aula durante l'esame dell'Autonomia differenziata con protagonisti l'esponente del Carroccio, Igor Iezzi, e il pentastellato Leonardo Donno.

Autonomia: Mollicone (Fdi), 'Donno si è buttato a terra, ha fatto sceneggiata'**

(Adnkronos) - ''Tutto è iniziato con il gesto irrispettoso e oltraggioso di Donno...''. In Transatlantico a Montecitorio, sciamano giornalisti e deputati dopo la bagarre finita a scazzottate in Aula durante l'esame del ddl sull'Autonomia differenziata. Che ora, secondo alcuni parlamentari del centrodestra, dopo quanto accaduto, potrebbe essere a rischio approvazione. Federico Mollicone, esponente di Fratelli d'Italia, racconta che ad accendere gli animi è stato la provocazione del cinque stelle Leonardo Donno che ha provato ad avvolgere con il tricolore il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli: ''Donno in maniera sarcastica e irrispettosa voleva mettere sulle spalle di Calderoli la bandiera italiana. A quel punto è scattato il parapiglia ma senza contatto fisico''. Mollicone non ha dubbi quando gli hanno chiesto se l'esponente pentastellato è stato colpito dal leghista Igor Iezzi: ''Donno si è buttato a terra e ha fatto una sceneggiata...''.

