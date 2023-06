LA FASCINA SI È PRESA FORZA ITALIA – CON IL CAV DEBILITATO DAL LUNGO RICOVERO, È “LADY MARTA” LA DEUS EX MACHINA DEL PARTITO: LICIA RONZULLI, GIÀ DEPOTENZIATA, È CONSIDERATA “APPESA A UN FILO” NEL SUO INCARICO DI CAPOGRUPPO. E LA LOTTA PER CHI COMANDA DAVVERO È ORMAI TRA LA “MOGLIE MORGANATICA” E ANTONIO TAJANI. COME DAGO-DIXIT, LA BIONDA FASCINA HA TENTATO UN BLITZ SUI COORDINATORI REGIONALI, ED È PRONTA A TORNARE ALLA CARICA

Estratto dell’articolo di Paola Di Caro per il “Corriere della Sera”

È stato Silvio Berlusconi in persona ad annunciare un grande rinnovamento in Forza Italia, e nel partito il clima […] è a dir poco frizzantino. […] La verità la sanno in pochi, ma due cose sono certe. La prima è che accanto al Cavaliere ormai […] sono in pochissimi: la compagna Marta Fascina, la famiglia e a volte qualche fedelissimo come Alessandro Sorte, potente coordinatore lombardo.

La seconda è che […] riuscire ad avere contatti con lui ormai è sempre più difficile. Ecco allora che chi gli sta più vicino, Fascina appunto, sembra diventare il deus ex machina di tutto: a lei si attribuisce la volontà di conquistare il simbolo del partito, di scalarlo attraverso uomini a lei vicini, di far fuori i nemici, compreso addirittura il coordinatore Antonio Tajani.

Lei ha smentito con veemenza, e la descrivono infuriata, ma è chiaro che qualcosa sta succedendo. Non è certo a rischio la posizione di Tajani […] . ha la fiducia del Cavaliere, dei consiglieri più fedeli del leader, della premier e della famiglia Berlusconi. Che ben difficilmente si farebbe sfuggire il controllo del simbolo di FI, e che se pure inopinatamente lo perdesse «smetterebbe di finanziarlo, decretandone la fine», dicono fra gli azzurri.

Stravolgimenti non se ne vedono, ma qualche novità sì. Si parla sempre della nomina di tre coordinatori, per Nord, Centro e Sud e girano tanti nomi, fra i quali, oltre allo stesso Sorte, Ferrante (amico d’infanzia di Fascina, napoletano) e il responsabile dei giovani Benigni. Essendo però due esponenti del Nord, difficile che possano tutti occupare posizioni alte.

Possibili anche nuovi coordinatori regionali: il più a rischio sarebbe il calabrese Giuseppe Mangialavori, in quanto vicino a Ronzulli. La quale, a sua volta, è ormai considerata «appesa a un filo» per l’incarico […] di capogruppo al Senato. Se ne parla ormai da settimane, girano tanti nomi per sostituirla: da Gasparri a Occhiuto, da Stefania Craxi a Roberto Rosso. Ma deciderà solo Berlusconi. A rischio anche — sussurrano — Cattaneo (oggi responsabile dei Dipartimenti, nel mirino di Sorte) e Barachini, a lungo responsabile della comunicazione.

E un cambiamento è appena stato ufficializzato: Danila Subranni, da anni responsabile per la stampa dei gruppi di FI, è nominata portavoce ufficiale e responsabile per le presenze in tivù. Sostituisce Paolo Emilio Russo […] .

