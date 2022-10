26 ott 2022 11:23

FASCISTA È CHI FASCISTA FA - GLI STUDENTI DEL LICEO CLASSICO "PILO ALBERTELLI" DI ROMA HANNO OCCUPATO LA SCUOLA CON TANTO DI STRISCIONI E FUMOGENI MOSTRATI DALLA FINESTRA - GLI STUDENTI "SINISTRELLI" RISPONDONO "ALLA REPRESSIONE POLIZIESCA E ALLA DERIVA REAZIONARIA CHE ABBIAMO VISTO ALLA SAPIENZA. IN OGNI SCUOLA SARÀ BATTAGLIA!" - MA QUALE DERIVA REAZIONARIA! CON IL GOVERNO MELONI, GLI STUDENTI HANNO UN'OTTIMA SCUSA PER NON FARE UN CAZZO E RICICCIARE GLI SLOGAN DEGLI ANNI '70...