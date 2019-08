FASE ANALE O FASE FALLICA? – TRAVAGLIO: ‘’DOPO AVERCI TRITURATO I SANTISSIMI PER ANNI SU RENZI EREDE DI TELEMACO E I BALUBA GRILLINI DA STERMINARE NELLA CULLA, ULTIMAMENTE RECALCATI ERA UN PO' SULLE SUE. MA IERI RECALCAZZOLA, CAPOSCUOLA DELLA PSICOBANALISI, È TORNATO SU ‘REPUBBLICA’ CON UNA NOTIZIA BOMBA: I 5STELLE, ORA MOLTO CARI AL SUO MATTEO, STANNO ABBANDONANDO IL "FANTASMA PUBERALE DELL'ANTIPOLITICA CHE LI HA GENERATI"

Marco Travaglio per il Fatto Quotidiano – Estratto

LUIGI DI MAIO NELLA REDAZIONE DEL FATTO CON MARCO TRAVAGLIO

…..L' altra faccia della medaglia è il professor Massimo Recalcati.

Dopo averci triturato i santissimi per anni su Renzi erede di Telemaco e i baluba grillini da sterminare nella culla, ovviamente secondo Lacan, ultimamente era un po' sulle sue. Ma ieri Recalcazzola è tornato su Repubblica con una notizia bomba: i 5Stelle, ora molto cari al suo Matteo, "escono dalla pubertà".

recalcati

Digiuni come siamo di fasi freudiane, figuriamoci lacaniane, non sappiamo se il concetto recalcazzico richiami alla fase orale, a quella anale più o meno sadica, o a quella fallica, e in quale di esse si trovino i vari Pd attualmente sul mercato. Ci dirà lui, se vorrà.

Ciò che conta è che al caposcuola della psicobanalisi è apparso Lacan e gli ha comunicato che i 5Stelle, grazie a Conte, stanno abbandonando il "fantasma puberale dell' antipolitica che li ha generati". Ma a una condizione: che Di Maio si ritiri subito, avendo perso le Europee; invece Renzi, che ha perso pure le circoscrizionali, no. Noi non vorremmo mai che Recalcazzola s' offrisse proprio mentre si assegnano i nuovi ministeri. Altrimenti sarebbe perfetto per i Pari Opportunismi.

MASSIMO RECALCATI AGNESE RENZI ALESSANDRA MORETTI MARIA ELENA BOSCHI