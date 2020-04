LA FASE GURU - CASALEGGIO SI FA LA SUA SQUADRA PER LA RIPARTENZA, IN BARBA AGLI ESPERTI DI CONTE: IL PRESIDENTE DI ROUSSEAU RADUNA UN ALTRO GRUPPO DI FIGURE MENO ISTITUZIONALI PER IMMAGINARE L'ITALIA DEL DOPO-CORONAVIRUS. SE CONTINUA COSÌ, RISOLVIAMO LA DISOCCUPAZIONE A BOTTE DI TASK FORCE!

Tobia De Stefano per “Libero quotidiano”

DAVIDE CASALEGGIO OSPITE DI PORTA A PORTA

Per carità, l' occasione è di quelle che Grillo, Di Maio e tutti i Cinque Stelle hanno sempre onorato con il massimo dell' impegno possibile: la celebrazione della morte del guru M5S, Gianroberto Casaleggio, scomparso il 12 aprile del 2016. Ed era scontato che la quarta edizione del Sum (l' evento che si tiene a Ivrea dal 2017 per commemorare il fondatore del Movimento) sarebbe stata solo virtuale, perché in tempi di Coronavirus di "materiale" c' è rimasto ben poco. Ma è impossibile non notare la coincidenza e per certi versi la contraddizione.

A poche ora dall' annuncio del premier Conte di una "supersquadra" di tecnici pronta a co-guidare con il governo l' ormai famosa "Fase 2" della ricostruzione, il figlio di Gianroberto, Davide Casaleggio, quello che sulla carta resta uno dei "padrini" della cavalcata a Palazzo Chigi dell' avvocato del popolo, annuncia di voler chiedere a una serie di esperti consigli su come portare l' Italia fuori dall' emergenza Covid-19, su come ripartire. Insomma annuncia una sorta di comitato parallelo, come non si fidasse dell' attuale premier.

beppe grillo davide casaleggio giuseppe conte 2

Per essere precisi: «Abbiamo sempre voluto ricordare Gianroberto - si legge in un post dell' Associazione Gianroberto Casaleggio, presieduta dal figlio Davide - parlando di idee. A 4 anni dalla sua scomparsa, l' emergenza Coronavirus ci ha impedito di poterlo fare attraverso l' evento Sum ad Ivrea. Allora abbiamo pensato che per "Capire il Futuro" in un momento così difficile, il modo migliore sia attraverso l' intelligenza collettiva, mettendo a fattore comune idee e competenze». Quindi si arriva alla sostanza.

«Niente sarà più come prima - continua il post su Facebook - e ora l' incertezza è il sentimento dominante. Per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere diversi esperti, visionari e relatori di Sum in un percorso comune per riflettere insieme su due aspetti importanti: quali sono i cambiamenti irreversibili che porterà il Coronavirus nelle nostre vite e cosa dovrebbe fare il Paese per ricostruire il suo futuro.

Faremo questo percorso non solo insieme agli esperti, ma anche con l' aiuto degli iscritti alla nostra associazione e a quanti vorranno entrare a farne parte. Il risultato di questo percorso verrà condiviso con tutti per aiutarci ad avere una base comune su cui progettare il futuro». Mutatis mutandis, la nascita di un team che doppia le funzioni di quello creato da Giuseppe Conte. I nomi ufficiali non sono usciti, ma sulla carta si tratterà di personaggi meno istituzionali di quelli annunciati dal governo giallorosso.

LUIGI DI MAIO - DAVIDE CASALEGGIO - PIETRO DETTORI

Basta scorrere l' elenco degli esperti che spesso vengono citati o interpellati dai blog di riferimento del grillismo e dei relatori dei precedenti Sum per farsene un' idea. Di recente, per esempio, Davide Casaleggio ha intervistato l' economista Jeremy Rifkin che ha ricordato come «questa pandemia sia strettamente connessa al cambiamento climatico» e che «le emissioni climalteranti delle attività industriali e la distruzione della natura selvaggia stanno causando la migrazione degli animali e la migrazione anche dei virus... Anche per questo dobbiamo oggi riprogettare la nostra società basandola sulla resilienza dei processi economici e non sul progresso».

salone libro torino jeremy rifkin

Così come va ricordato che tra i relatori di punta dei precedenti Sum si sono succeduti tra gli altri l' antropologo Jared Diamond, vincitore del Premio Pulitzer per il saggio "Armi, acciaio e malattie" e Domenico De Masi, il professore di Sociologia del lavoro e sostenitore dell' idea che «lavorare gratis ci salverà».

La speranza è che nell' elenco di esperti e visionari da consultare, almeno Davide Casaleggio si ricordi di interpellare qualche imprenditore, la categoria economica che più di ogni altra sta vivendo sulla propria pelle le conseguenze del virus. Conte non l' ha fatto e per questo non è credibile.

domenico de masi