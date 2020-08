maria elena boschi

Claudio Bozza per il ''Corriere della Sera''

Un’estate alla ricerca della terza via. Dopo la fase della giovane arrivata al potere (e poi crollata altrettanto rapidamente), sempre percepita come fedelissima del «capo», Maria Elena Boschi da un po’ di tempo è impegnata a dare di sé una nuova immagine. A delineare, insomma, una nuova fase, personale e politica: quella della maturità. Con il nuovo fidanzato e attore Giulio Berruti (qui le prime foto e il bacio con il nuovo amore), il taglio di capelli con la frangetta e il tono più cauto nella comunicazione.

Il crollo di Italia viva e la nuova prospettiva

Dietro alla scelta non c’è alcuno spin doctor blasonato, semplicemente decisioni personali, anche se ponderate. L’ex ministra delle Riforme, che a 33 anni diventò una delle donne più potenti del Paese, oggi guida la pattuglia dei 31 deputati di Italia viva. Il suo piglio è rimasto sempre iper decisionista, tanto che nel gruppo si registra più di un mal di pancia, specie dagli «esodati» arrivati da altri partiti e non renziani doc. Ma Boschi, davanti ai sondaggi che vedono Iv anche sotto al 2,5%, così come Renzi, ha dovuto prendere atto che l’unico strumento per garantirsi un futuro politico non è affatto il voto, bensì la forza di essere l’ago della bilancia di questa maggioranza. Ed è qui che la strategia si è affinata: basta sgomitare, in ultima battuta anche per conquistare la presidenza di una commissione.

LUCIA AZZOLINA

Il «pallino» dell’Istruzione

La prospettiva che Boschi avrebbe in testa è quella di tornare al suo vecchio lavoro: la ministra, con il pallino dell’Istruzione. È infatti quella della grillina Lucia Azzolina la casella individuata, anche da Renzi, come la più debole e quindi appetibile per tornare al governo. Ma per il rimpasto bisognerà aspettare almeno settembre, dopo le elezioni regionali. Nel frattempo Boschi, proprio nel solco di questa nuova narrazione, è stata fotografata più volte con il fidanzato Giulio Berruti, attore di quattro anni più giovane.

Baci (che i paparazzi avevano cercato inutilmente per anni), ma anche cene al ristorante con i genitori di lei assieme a «Giulio». Una ricerca della fase della maturità, tanto che l’ex ministra, oggi 39enne, confidandosi con le amiche racconta che vorrebbe tanto diventare madre. Una normalità che, complice l’essere al potere, finora Boschi aveva faticato a trovare.

