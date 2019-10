29 ott 2019 19:03

FATE BREXIT! - JEREMY CORBYN È COSTRETTO A DARE L’OK ALLE ELEZIONI VOLUTE DA BORIS JOHNSON, E LANCIA “LA PIÙ AMBIZIOSA CAMPAGNA PER UN CAMBIAMENTO CHE IL PAESE ABBIA MAI VISTO” (AUGURI) - POI PERÒ PRESENTA DUE EMENDAMENTI ALLA LEGGE PRESENTATA DAI TORY PER CONVOCARE “SNAP ELECTIONS”, UNO PER ANTICIPARE LA DATA AL 9 DICEMBRE (MA È UN CASINO) E L’ALTRO PER FAR VOTARE I 16ENNI. SI PREANNUNCIA ALTRO CAOS…