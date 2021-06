18 giu 2021 12:34

FATE UNA VOTAZIONE, NON FATE LA GUERRA - LA CAMERA AMERICANA HA APPROVATO UNA LEGGE CHE TOGLIE POTERI AL PRESIDENTE: D'ORA IN POI NON AVRÀ PIÙ IL DIRITTO DI INIZIATIVA PER LANCIARE ATTIVITÀ BELLICHE, MA DOVRÀ OTTENERE IL SÌ DEL CONGRESSO - LA PREROGATIVA ERA STATA INTRODOTTA NEL 2002 COME MISURA STRAORDINARIA PER CONSENTIRE A BUSH DI INIZIARE L'INVASIONE DELL'IRAQ DOPO L'ATTACCO ALLE TORRI GEMELLE: POI SIA OBAMA SIA TRUMP NE HANNO ABUSATO, INVECE ORA BIDEN...