17 lug 2022 09:40

FATTI I KHASHOGGI TUOI! – DOPO CHE BIDEN AVEVA DETTO CHE MOHAMMED BIN SALMAN È “PERSONALMENTE RESPONSABILE” DELL’OMICIDIO DEL GIORNALISTA JAMAL KHASHOGGI NEL 2018, IL PRINCIPE SAUDITA HA REPLICATO FACENDO NOTARE CHE “GIORNALISTI COME KHASHOGGI VENGONO UCCISI ANCHE ALTROVE” E HA ACCUSATO DI NUOVO GLI ISRAELIANI PER L’UCCISIONE DEL REPORTER – LA VISITA DI “SLEEPY JOE” IN ARABIA SAUDITA SI LASCIA DIETRO UNA SCIA DI PROTESTE E ACCUSE CONTRO L’INQUILINO DELLA CASA BIANCA...