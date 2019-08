FATTORI DI RISCHIO – LA SENATRICE DISSIDENTE DEL M5S ELENA FATTORI NON VOTERÀ LA FIDUCIA AL DECRETO SICUREZZA BIS, MA, DICE, “IL GOVERNO AVRÀ UNA MAGGIORANZA BULGARA” – “DI FATTO QUESTO È UN GOVERNO DI CENTRODESTRA, CON L’APPOGGIO ESTERNO DI FRATELLI D’ITALIA E LA TOLLERANZA DI QUELLO CHE RESTA DI FORZA ITALIA. NON SONO STATA ANCORA ESPULSA DAL MOVIMENTO PERCHÉ…”

Tiziana Testa per www.repubblica.it

Gli occhi sono puntati sul decreto sicurezza bis, eterna bandiera di Matteo Salvini e fonte di malessere per i Cinquestelle (almeno per una parte del Movimento, come provano i 17 voti mancati nel passaggio del testo alla Camera). Lunedì approderà in aula a Palazzo Madama ed Elena Fattori, senatrice M5S da sempre critica soprattutto sulla linea dura del Viminale in materia di migranti, si prepara allo strappo. La fiducia sul provvedimento sembra ormai certa, il ministro dell'Interno la reclama. Ma questo non cambia l'orientamento di Fattori. "La fiducia non la voto", dice.

Anche se dovesse mettere a rischio la tenuta del governo?

"Il governo non è a rischio. Avrà una maggioranza bulgara".

Ci saranno senatori di Forza Italia e di Fratelli d'Italia che lasceranno l'aula per abbassare il quorum?

"Beh, di fatto questo è un governo di centrodestra con l'appoggio esterno della destra più estrema di Fratelli d'Italia e la tolleranza di quello che resta di Forza Italia".

Lei lascerà l'aula o voterà no?

"Sulla liturgia devo ancora prendere una decisione".

Qual è l'aspetto peggiore, secondo lei, di questo decreto?

"Il reato di salvataggio delle vite in mare".

E le pene più dure per i reati commessi durante le manifestazioni?

"Io ho proposto un emendamento opposto. Ovvero un inasprimento degli stessi reati compiuti al di fuori delle manifestazioni che invece per loro natura sono più soggette all'alzarsi dei toni. Tra l'altro quando intervengono a questi eventi gli agenti sono addestrati e protetti da caschi e scudi. Molto più gravi i reati equivalenti al di fuori di queste situazioni controllate".

Lei non è stata espulsa, a differenza di altri suoi colleghi senatori. Come mai?

"Mi auguro che sia cresciuta la 'tollerenza' ma temo non andrà così dopo questo ulteriore strappo. Se non sarò espulsa continuerò a combattere per il Movimento a cui gli italiani hanno dato fiducia a marzo e che sicuramente non aveva tutto questo in programma. Altrimenti vuol dire che quel Movimento che in tanti abbiamo contribuito a far crescere non esiste più".

E se dovesse finire fuori dal Movimento, cosa farà?

"Fuori dal Movimento non mi ci potrà mettere nessuno. Semmai fuori dal partito di Luigi Di Maio, che è cosa ben diversa".

Lei ha già espresso solidarietà nei confronti degli attacchi subiti dal nostro giornale e in particolare dal videomaker Lo Muzio. Pensa che l'escalation di aggressività manifestata da Salvini in questi ultimi giorni continuerà?

"Non mi sembra che qualcuno dei suoi colleghi ministri sia disposto a frenarlo. Per questo credo che il governo durerà".

