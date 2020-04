NELLE FAUCI DI TRUMP – ANTHONY FAUCI, A CAPO DELLA TASK-FORCE DELLA CASA BIANCA, SI SCAGLIA CONTRO IL PUZZONE: “DOBBIAMO ADOTTARE L’ORDINE NAZIONALE DI RESTARE A CASA. IL PROBLEMA È CHE TUTTO VIENE VALUTATO NELL’OTTICA DI CAPIRE SE AIUTA O DANNEGGIA TRUMP” - LA PANDEMIA RIPORTA A GALLA LE TENSIONI TRA I POTERI FEDERALI E STATALI: IL PRESIDENTE ASPETTA CHE SIANO I GOVERNATORI DEGLI STATI A IMPORRE LE MISURE DI CONTENIMENTO, MA…

Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

donald trump e anthony fauci 2

«Non so cosa stia succedendo. Non voglio entrare nelle tensioni tra i poteri del governo federale e quelli degli Stati, ma non capisco perché non adottiamo l' ordine nazionale di restare a casa. Dovremmo farlo, davvero». Questo appello lanciato dal dottor Anthony Fauci durante un' intervista con la Cnn, in aperta contraddizione con la linea seguita finora dal presidente Trump, è forse la manifestazione più drammatica dell' emergenza in corso per il coronavirus.

donald trump e anthony fauci

Solo a New York sono morte 562 persone in un giorno, il record finora. Perciò il governatore Cuomo ha dato l' ordine di sequestrate i ventilatori ovunque non siano utilizzati, per salvare i pazienti in fin di vita: «Ogni giorno ce ne servono 300 in più». E nessuno può più dire che non sapeva, perché si è scoperto un rapporto scritto dall' Esercito americano, che già il 3 febbraio scorso lanciava l' allarme per il pericolo che l' epidemia uccidesse tra 80.000 e 150.000 americani.

coronavirus usa 1

Quanto sta succedendo, e Fauci lo ha fatto chiaramente capire, è una disputa politica. «Il problema negli Usa - ci ha detto il premio Nobel di Stanford Michael Levitt, autore dei modelli di previsione matematica dell' epidemia - è che qui ormai tutto viene politicizzato. Ogni cosa viene valutata solo nell' ottica di capire se aiuta o danneggia Trump. Ma le malattie non funzionano così, e neppure la scienza che dovrebbe combatterle».

donald trump e anthony fauci 1

Le tensioni tra i poteri federali e statali sono una disputa antica negli Usa, con i progressisti storicamente favorevoli ad allargare il ruolo di Washington, e i conservatori contrari. Quindi è logico che il capo della Casa Bianca repubblicano resista all' idea di imporre la chiusura dell' intero Paese, sperando che i singoli governatori l' adottino di propria volontà.

donald trump e anthony fauci

Il risultato però è che i provvedimenti vengono presi a macchia di leopardo e quindi non sono efficaci. Ad esempio la Florida, guidata dall' alleato di Trump DeSanctis e indispensabile per la rielezione di Donald a novembre, ha emesso solo due giorni fa l' ordine di restare a casa, esentando peraltro le chiese per le funzioni pasquali. Fino a poco tempo fa le spiagge di Miami erano piene di ragazzi venuti per lo spring break, e chissà quante centinaia di contagi hanno riportato a casa in tutta l' America.

anthony fauci copia

Il secondo problema è l' uso dell' epidemia a scopi politici, in vista delle presidenziali di novembre. Trump ha sottovalutato il virus per due mesi, sperando che passasse senza danneggiare l' economia, che però ormai è già in recessione, almeno secondo le stime di S&P. Ieri il governo ha rivelato che nel mese di marzo la disoccupazione è salita al 4,4% e sono stati persi 701.000 posti di lavoro, ma questo è un dato parziale che quasi non tiene conto dei 10 milioni di domande per i sussidi presentate nelle ultime due settimane.

donald trump anthony fauci

Davanti all' evidenza, il capo della Casa Bianca si è rassegnato a cambiare linea, e sta per ordinare a tutti di indossare le maschere nei luoghi pubblici. Ora dice che potevano morire 2 milioni di americani, e se invece ne moriranno meno di centomila lui avrà fatto un buon lavoro. Il sospetto è che stia gonfiando i numeri per gestire le aspettative, in modo da poter poi rivendicare come un successo le sue politiche.

meme sull'assenza di anthony fauci 4

Di sicuro la scusa che nessuno poteva prevedere l' emergenza non regge più. Il 3 febbraio, infatti, lo U.S. Army Northern Command aveva distribuito uno studio in cui faceva queste previsioni: «Fino a 80 milioni di infettati. Tra 15 e 25 milioni avranno bisogno di cure. Tra 300.000 e 500.000 dovranno essere ricoverati in ospedale. Tra 80.000 e 150.000 potranno morire». Lo considerava un «cigno nero», ma all' epoca Trump ripeteva ancora che era una semplice influenza sotto controllo.

anthony fauci anthony fauci anthony fauci anthony fauci direttore del niad anthony fauci anthony fauci 1 donald trump anthony fauci 1