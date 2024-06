FEDEZ L’HA DETTO ALLA MAMMA, MA SOPRATTUTTO ALL’AVVOCATO – L’EX SIGNOR FERRAGNI HA LA QUERELA FACILISSIMA: HA DENUNCIATO SELVAGGIA LUCARELLI SOLO PERCHÉ L’HA DEFINITO “BIMBOMINKIA” – LA GIORNALISTA AVEVA COMMENTATO LA QUERELLE CON LUIS SAL: “È IL PRIMO EX COLLABORATORE ED EX AMICO DI FEDEZ CHE DOPO LA SOLITA DINAMICA DI LITI E RANCORI, ANZICHÉ SCOMPARIRE CON LA CODA TRA LE GAMBE, AFFRONTA IL BIMBOMINKIA FRONTALMENTE…” - QUALCHE GIORNO FA, FEDEZ HA PERSO IN TRIBUNALE CON DANIELA MARTANI (CHE AVEVA DEFINITO I FERRAGNEZ "IDIOTI E PALLONI GONFIATI")

Lo aveva definito “bimbominkia” prendendo le parti del suo ex socio Luis Sal, nella diatriba nata intorno alla gestione del podcast Muschio Selvaggio. Selvaggia Lucarelli venne querelata per diffamazione da Fedez, e ora la blogger dovrà difendersi nella prima udienza, dopo la citazione diretta a giudizio […], fissata per il prossimo 11 dicembre. Per l’accusa, Lucarelli avrebbe “offeso la reputazione” di Federico Lucia, in arte Fedez, commentando sulla sua pagina Instagram un video in cui comparivano sia Fedez che Sal.

[…] la frase incriminata: “Luis Sal è il primo ex collaboratore ed ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbominkia frontalmente, con un certo coraggio”.

E ancora: “Interessante il fatto che Luis dia sostanzialmente a Fedez del prevaricatore, nelle collaborazioni professionale e del bimbominkia che scomoda la mamma e avvocati nella gestione del conflitto”.

In effetti, agli avvocati Fedez si è rivolto davvero. E i suoi legali […] hanno sporto querela nei confronti della giornalista. Anche allegando una sentenza della Cassazione che stabilisce come l’espressione “bimbominkia” abbia un risvolto gravemente diffamatorio perché indica un soggetto con scarso quoziente intellettivo.

“Infine – scriveva ancora la blogger – fa molto ridere l’idea che il bimbominkia l’abbia menata per secoli sul suo diritto di portare testi in Rai senza censure e controlli preventivi e poi chieda a Sal di spiegare l’accaduto scusandosi e con un testo concordato”. Un post che va ancora avanti e che costa a Selvaggia Lucarelli il processo per diffamazione aggravata.

