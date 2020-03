8 mar 2020 20:32

FELTRI CONTROCORRENTE - IL DIRETTORE DI 'LIBERO' ESPRIME LE SUE CRITICHE IN MANIERA PIUTTOSTO NETTA E STRINGATA: "COMPLIMENTI A CONTE CHE HA TRASFORMATO LA LOMBARDIA IN UN GHETTO" - PER LA VERITÀ ANCHE ALCUNI GOVERNATORI HANNO CONTESTATO LA SCELTA DEL GOVERNO PER TEMPI E MODI. DA LUCA ZAIA A STEFANO BONACCINI CHE SI È DETTO PERPLESSO SULLO SCARSO PREAVVISO E DELLA CARENTE COMUNICAZIONE DA ROMA, OLTRE CHE SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME