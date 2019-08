FELTRI CON IL FIATO SUL COLLE - VITTORIONE SCATENATO SULLA CRISI DI GOVERNO: “NESSUNO SA QUELLO CHE FARÀ MATTARELLA MA TUTTI SANNO QUELLO CHE NON FARÀ: FARCI VOTARE!” - POI GUARDANDO LA DIRETTA DA PALAZZO MADAMA SBOTTA: “OGGI IL SENATO SEMBRAVA UN RADUNO DI CAFONI, SONO QUELLI CHE CI GOVERNERANNO AL POSTO DELLA LEGA” – VIDEO

Nessuno sa quello che farà Mattarella ma tutti sanno quello che non farà : farci votare — Vittorio Feltri (@vfeltri) August 20, 2019 Oggi il Senato sembrava un raduno di cafoni, sono quelli che ci governeranno al posto della Lega — Vittorio Feltri (@vfeltri) August 20, 2019

Da www.liberoquotidiano.it

sergio mattarella GIUSEPPE CONTE CON SERGIO MATTARELLA PER LE DIMISSIONI

È un Vittorio Feltri quasi rassegnato quello che su Twitter commenta "la crisi più pazza del mondo" andata in scena nel pomeriggio al Senato. Giuseppe Conte annuncia le proprie dimissioni e attacca frontalmente Matteo Salvini, la Lega ritira la mozione di sfiducia contro il premier, il Movimento 5 Stelle che sgancia siluri sull'ex alleato (Nicola Morra ha anche osato insinuare che in Calabria Salvini abbia lanciato messaggi cifrati alla 'ndrangheta).

vittorio feltri (3) giuseppe conte esce dal senato 1

Ora Conte è salito al Quirinale, e Feltri non concede molte speranze: "Nessuno sa quello che farà Mattarella, ma tutti sanno quello che non farà: farci votare". Tra governo di scopo (Conte resterà in carica per gli affari correnti), governo dell'inciucio o semplicemente istituzionale, infatti, le elezioni da oggi paiono un po' più lontane. Quasi sicuramente, però, a Palazzo Chigi finiranno i "cafoni" giallorossi, così li definisce Feltri dopo aver visto la diretta da Palazzo Madama, e "governeranno al posto di Salvini".

